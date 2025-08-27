पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया

Kalyani Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार राज्य की विधवा महिलाओं के हित में कल्याणी सहायता योजना चलाती है. इस योजना को श्रम कल्याण मंडल के तहत लागू किया गया है. कल्याणी सहायता योजना के तहत एमपी की विधवा महिलाओं को 12 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है. शर्त ये है कि उनका पति किसी संगठित क्षेत्र में काम किया हुआ हो.

क्या है कल्याणी सहायता योजना

एमपी सरकार की कल्याणी सहायता योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिनके पति भारत के किसी संगठित क्षेत्र में काम किए हुए हो. काम के दौरान यदि पति की मौत हो जाती है तो पत्नी को आर्थिक सहायता के रुप में सालाना 12 हजार रुपए दिए जाते है. ये पैसे विधवा हो चुकी महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते है. योजना की लाभार्थी महिला को साल के पहले छह महीने यानी जून में 6000 रुपए दिए जाते है फिर आखिर के छह महीने यानी दिसंबर में 6 हजार रुपए जारी किए जाते हैं.

कब और कैसे मिलते है पैसे

पति के मौत के ठीक एक साल के अंदर योजना में आवेदन करना होता है. महिला को हर साल एक एफिडेविट जमा करना होता है जो ये प्रमाण करें कि महिला जीवित है और विधवा है उसने दूसरी शादी नहीं की है. आवेदन करने पर 1 महीने के अंदर ही राशि जारी कर दी जाती है. योजना में आवेदन करने के लिए कोई अतिरिक्त फी नहीं लगती है.

पात्रता और कहां करे आवेदन

इस योजना का लाभ लेने वाली विधवा महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए. पति कम से कम 1 साल तक संगठित क्षेत्र में काम किया होना चाहिए. महिला किसी और सरकारी योजना का लाभ नहीं लेती हो. दंपत्ति का श्रम कल्याण मंडल में रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए और श्रम कल्याण निधि में उनका योगदान हो.

योजना के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जैसे, आधार कार्ड, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का विधवा होने का एफिडेविट, बैंक डिटेल्स. योजना में आवेदन देने के लिए कल्याणी सहायता योजना इस पर क्लिक करें. अगर आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो लोक सेवा केंद्र या फिर श्रम कल्याण केंद्र जाकर आवेदन जमा कर सकते है.