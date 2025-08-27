पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899156
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया

MP Kalyani Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार कल्याणी सहायता योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. योजना की पूरी जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Kalyani Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार राज्य की विधवा महिलाओं के हित में कल्याणी सहायता योजना चलाती है. इस योजना को श्रम कल्याण मंडल के तहत लागू किया गया है. कल्याणी सहायता योजना के तहत एमपी की विधवा महिलाओं को 12 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है. शर्त ये है कि उनका पति किसी संगठित क्षेत्र में काम किया हुआ हो.

क्या है कल्याणी सहायता योजना
एमपी सरकार की कल्याणी सहायता योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिनके पति भारत के किसी संगठित क्षेत्र में काम किए हुए हो. काम के दौरान यदि पति की मौत हो जाती है तो पत्नी को आर्थिक सहायता के रुप में सालाना 12 हजार रुपए दिए जाते है. ये पैसे विधवा हो चुकी महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते है. योजना की लाभार्थी महिला को साल के पहले छह महीने यानी जून में 6000 रुपए दिए जाते है फिर आखिर के छह महीने यानी दिसंबर में 6 हजार रुपए जारी किए जाते हैं.

कब और कैसे मिलते है पैसे
पति के मौत के ठीक एक साल के अंदर योजना में आवेदन करना होता है. महिला को हर साल एक एफिडेविट जमा करना होता है जो ये प्रमाण करें कि महिला जीवित है और विधवा है उसने दूसरी शादी नहीं की है. आवेदन करने पर 1 महीने के अंदर ही राशि जारी कर दी जाती है. योजना में आवेदन करने के लिए कोई अतिरिक्त फी नहीं लगती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पात्रता और कहां करे आवेदन
इस योजना का लाभ लेने वाली विधवा महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए. पति कम से कम 1 साल तक संगठित क्षेत्र में काम किया होना चाहिए. महिला किसी और सरकारी योजना का लाभ नहीं लेती हो. दंपत्ति का श्रम कल्याण मंडल में रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए और श्रम कल्याण निधि में उनका योगदान हो. 

योजना के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जैसे, आधार कार्ड, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का विधवा होने का एफिडेविट, बैंक डिटेल्स. योजना में आवेदन देने के लिए कल्याणी सहायता योजना इस पर क्लिक करें. अगर आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो लोक सेवा केंद्र या फिर श्रम कल्याण केंद्र जाकर आवेदन जमा कर सकते है.

TAGS

mp government scheme

Trending news

raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Alirajpur news
प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन
maihar news
नेता वादे करते रहे! गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
mp news
प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला
mp news
गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया
bhopal news
आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, हथियार बरामद
shahdol news
माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन ने लौटाई सरकारी मदद की राशि
;