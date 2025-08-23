 Kawardha Breaking News: कामठी मंदिर विवाद पर बवाल, पंडरिया में फिर भड़के हिंदू संगठन, कवर्धा-बिलासपुर हाईवे जाम
Kawardha Breaking News: कामठी मंदिर विवाद पर बवाल, पंडरिया में फिर भड़के हिंदू संगठन, कवर्धा-बिलासपुर हाईवे जाम

Kawardha Breaking News: कवर्धा जिले के पंडरिया में कामठी मंदिर विवाद एक बार फिर से सामने आया है. इसको लेकर कवर्धा-बिलासपुर हाईवे पर चक्काजाम कर आरोपी की गिरफ्तारी और मंदिर में स्वतंत्र पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग की है. वहीं प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण नजर आ रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:45 AM IST
Kawardha Kamathi Mandir Controversy
Kawardha Kamathi Mandir Controversy

Kawardha Kamathi Mandir Controversy: कवर्धा में एक बार हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं. पंडरिया क्षेत्र के कामठी मंदिर को लेकर कवर्धा-बिलासपुर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है. देखते ही देखते हाईवे पर सैंकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई घंटों तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा. वहीं लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं खूब नारेबाजी भी की गई.

आपको बता दें कि कामठी मंदिर को लेकर यह विवाद कोई नया नहीं है. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में भगवान शिव, बजरंगबली, राधा कृष्ण समेत कई देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं. लंबे समय से दो पक्षों के बीच इस मंदिर के अधिकार और व्यवस्थापन को लेकर खींचतान जारी है. यही वजह है कि हर कुछ समय बाद यहां का माहौल बिगड़ता रहता है. इसके साथ साथ पुलिस-प्रशासन भी तैनात रहता है. 

फिर भड़का विवाद ?
इस बार भी विवाद की बड़ी वजह हाल ही में बजरंगबली की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाना बताया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि घटना के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है. गुस्साए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मंदर में हर भक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवेश और नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति दी जाए. वहीं उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

आंदोलन की चेतावनी
वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस-प्रशासन ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया. इस दौरान अधिकारियों ने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें. लेकिन शुक्रवार शाम को फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कामठी मंदिर का विवाद बार-बार भड़काने से गांव और आसपास का माहौल खराब हो रहा है. अगर प्रशासन समय रहते ठोस कदम नहीं उठाएगा, तो आने वाले दिनों में विवाद और भी गंभीर होता जाएगा. 

