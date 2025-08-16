कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए मामला

MP News: कर्नाटक पुलिस सीधी जिले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने आई थी. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.
Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कर्नाटक पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच गई. पुलिस और परिजनों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट हुई. इसी बीच आरोपी घर के अंदर गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद आरोपी के परिजनों ने कर्नाटक पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना ही दबिश दी. सीधी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
जानिए पूरा मामला
पूरा मामला सीधी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित कमर्जी थाना क्षेत्र के चिलरी खुर्द गांव का है. कर्नाटक की बेंगलुरु महिला थाना पुलिस 15 अगस्त की शाम गांव के ही रहने वाले भोले कोरी को गिरफ्तार करने अचानक वहां पहुंच गई. आरोप था कि भोले ने बेंगलुरु में रहकर 376 का अपराध किया था, जहां कर्नाटक की विशेष अदालत में उसका वारंट जारी हो चुका है. ऐसे में कर्नाटक पुलिस सीधी पहुंची और आरोपी भोले कोरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच काफी धक्का-मुक्की हुई, यहां तक कि मारपीट भी हुई. इसके बाद तुरंत परिजनों और कर्नाटक पुलिस के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी तब भोले को एक कमरे में ले जाया गया, उसके तुरंत बाद भोले ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जबकि कर्नाटक पुलिस बाहर भोले का इंतजार कर रही थी.
कर्नाटक पुलिस पर गंभीर आरोप
घटना की खबर जैसे ही परिजनों और कर्नाटक पुलिस को मिली कर्नाटक पुलिस मौके से फरार हो गई. सूचना मिलने के बाद कामर्जी पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में भोले को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक भोले की मौत हो चुकी थी. भोले की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और कर्नाटक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि कर्नाटक पुलिस सिविल ड्रेस में ऑटो से गांव पहुंची थी, जहां उन्होंने अचानक भोले को पकड़ लिया और उसे ले जा रहे थे. इसी दौरान जब हमने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि मारपीट भी की गई.
परिजनों ने की ये मांग
इस मामले में परिजनों की मांग है कि जब तक पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती तब तक हंगामा जारी रहेगा. वहीं मामले में चुरहट एसडीओपी विवेक द्विवेदी का कहना है कि कर्नाटक के बेंगलुरु महिला थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी. जहां आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच में जो सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- आदर्श कुमार गौतम
