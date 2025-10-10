Advertisement
Moonrise Time Today: एमपी में करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद? यहां जानिए अपने-अपने शहर की सटीक टाइमिंग

Karwa Chauth 2025 Moon Rise Time: आज करवाचौथ की पूरे देश में धूम मची हुई है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है. इस दौरान उनके सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है. आइए जानते हैं, कि मध्य प्रदेश में चांद कहां कितने बजे निकलेगा?

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:59 AM IST
एमपी में करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद?
एमपी में करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद?

Bhopal Moon Rise Timing Today: हिंदू धर्म में करवाचौथ पर्व का काफी खास महत्व माना जाता है. इस साल करवाचौथ 10 अक्टूबर, यानि आज, मनाया जा रहा है. आज के दिन पूरे देश में हर सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. वहीं, जब रात के समय चांद के दर्शन होते हैं, तब चंद्रदेव की पूजा-अर्चना करके अपने पति के हाथों पानी पीकर व्रत को तोड़ती हैं. क्या आप जानते हैं, आज आपके यहां चांद कितने समय में निकलेगा? 

सभी को पता है कि करवाचौथ के मौके पर लोग चांद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, कि कब चांद का दीदार हो और उसके बाद पूजा-अर्चना शुरू की जाए. बता दें कि हर शहर में चांद निकलने का समय अलग-अलग होता है. पूर्वी शहरों में चंद्रमा न केवल जल्दी निकलेगा, बल्कि वह उन शहरों के नजदीक भी अधिक दिखाई देगा. आइए आज आपको मध्य प्रदेश के सभी शहरों में चांद निकलने का समय बताते हैं.

सबसे पहले कहां दिखेगा?
विज्ञान प्रसारक से मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में चांद अलग-अलग समय पर दिखाई देगा. बताया जा रहा है कि इस बार सिंगरौली में सबसे पहले 8:02 बजे चंद्रमा दिखाई देगा. वहीं अगर बात करें पश्चिमी क्षेत्र की तो सबसे लास्ट में अलीराजपुर में 8:41 बजे निकलेगा. यह भी जानकारी मिली है कि पूर्व से पश्चिम तक लगभग 39 मिनट का अंतर होता है. 

एमपी में कहां-कितने बजे?
1. जबलपुर में 08:16 बजे 
2. ग्वालियर में 08:16 बजे
3. सागर में 08:19 बजे
4. नर्मदापुरम में 08:26 बजे
5. भोपाल में रात 08:26 बजे
6. उज्जैन में रात 08:33 बजे
7. इंदौर में रात 08:34 बजे

पूजा का जानें शुभ मुहूर्त
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस साल करवाचौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. यानि पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट का समय शुभ माना गया है. इस दौरान महिलाएं करवा माता की पूजा करें, कथा सुने और करवा में जल भरकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.

