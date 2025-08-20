Archana Tiwari Update: 12 दिन बाद कैसे मिली अर्चना तिवारी? प्वाइंट टू प्वाइंट जानिए इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक की कहानी
Archana Tiwari Update: 12 दिन बाद कैसे मिली अर्चना तिवारी? प्वाइंट टू प्वाइंट जानिए इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक की कहानी

Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है. उसे नेपाल बॉर्डर के पास से लखीमपुर खीरी से जीआरपी ने सकुशल बरामद किया है. आइए अर्चना तिवारी केस का प्वाइंट टू प्वाइंट पूरा केस समझते हैं.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:17 AM IST
Katni Archana Tiwari News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी आखिरकार सुरक्षित मिल गई है. दरअसल, 12 दिनों से लापता अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही है. 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर घर आने के लिए 7 अगस्त को इंदौर से घर के लिए रवाना हुई. लेकिन जब अर्चना तिवारी घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने छानबीन शुरू की, तो पता चला कि नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में भोपाल के पास अचानक गायब हो गई थी. उसके बाद से पूरा परिवार सदमें था. पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अर्चना को सकुशल बरामद किया गया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल जीआरपी टीम ने अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से सुरक्षित बरामद किया है. पिछले 12 दिनों से जीआरपी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन बाद में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है. उसके बाद एसएसपी राहुल लोढ़ा ने अर्चना तिवारी के मिलने की पुष्टि भी की है. लेकिन अभी भी स्थानीय प्रशासन समेत दोस्तों और परिवार को असमंजस में डाल दिया है कि इतने दिन तक अर्चना तिवारी कहां रही. हालांकि अर्चना तिवारी ने 19 अगस्त को अपने परिवार से फोन किया, उसने बताया कि वह सुरक्षित ग्वालियर में है. 

ग्वालियर से क्या है कनेक्शन?
आपको बता दें कि 19 अगस्त को अर्चना तिवारी केस में एक कांस्टेबल राम तोमर को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो कि ग्वालियर के भंवरपुर थाने में तैनात है. उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि राम तोमर और अर्चना तिवारी की पहले से ही बातचीत होती थी. यह भी खुलासा हुआ है कि अर्चना तिवारी के ट्रेन का टिकट इसी कांस्टेबल ने ही करवाया था, जो कि भोपाल से ग्वालियर तक का था. इस पर भी कांस्टेबल ने बताया कि इस टिकट के जरिए अर्चना ने यात्रा नहीं की थी. इसके बाद से जीआरपी ने तलाशी अभियान और तेज किया. लेकिन बाद में जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी. आइए प्वाइंट टू प्वाइंट समझिए अर्चना तिवारी का इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक का सफर, वहां तक कैसे पहुंची. 

इंदौर टू नेपाल बॉर्डर कहानी
1. कटनी जिले की रहने वाली 28 वर्षीय अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं.
2. जब 7 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाने के लिए वे इंदौर से कटनी आने के लिए 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के AC-3 कोच (B3, बर्थ नंबर-3) में बैठीं.
3. रात करीब 10:15 बजे उन्होंने अपनी चाची से फोन पर बात की और बताया कि वे भोपाल के पास हैं. इसके बाद उनका मोबाइल अचानक बंद हो गया.
4. कटनी स्टेशन पर परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरीं.
5. अगले स्टेशन उमरिया पर कोच में तलाशी ली गई तो उनकी सीट पर बैग मिला. बैग में राखी और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे थे, पर अर्चना गायब थीं.
6. यह देखकर परिवार और रिश्तेदारों में काफी चिंता हुई. तो तुरंत जीआरपी को सूचना दी गई और तलाशी अभियान शुरू हुआ.
7. जीआरपी और रेलवे पुलिस ने भोपाल से बिलासपुर तक रेल ट्रैक और जंगल खंगाले.
8. इस मामले गंभीरता से देखते हुए ऑल-इंडिया सर्च अभियान चलाया गया, दिल्ली, मुंबई, नागपुर तक पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया.
9. पुलिस जांच में अर्चना का मोबाइल लोकेशन भोपाल स्टेशन के पास मिली. एक साथ बैठे यात्री ने बताया कि उसने उन्हें भोपाल में ट्रेन से उतरते देखा था.
10. नर्मदापुरम (बरखेड़ा) के नर्मदा नदी पुल पर मोबाइल का आखिरी सिग्नल पकड़ा गया. लेकिन यहां भी को भी सुराग नहीं लगा था. 
11. लगातार 11 दिन तक पुलिस और परिवार ढूंढते रहे, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चला. इस दौरान पूरे इलाके में दहशत बनी रही.
12. आखिरकार 12वें दिन भोपाल जीआरपी को बड़ी सफलता मिली. अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, सुरक्षित बरामद कर लिया गया.
13. 12 दिन बाद बेटी के सकुशल मिलने की खबर से परिवार ने राहत की सांस ली है.

