Katni News: इधर मिली लापता अर्चना तिवारी, उधर पता बताने वाले को मिला 51 हजार का इनाम; किसने दिया

Katni News: अर्चना तिवारी के मिलने की खबर मिलते ही उसके मुंह बोले भाई अंशु मिश्रा ने 51 हजार रुपए का इनाम दिया है. यह इनाम अंशु मिश्रा ने जीआरपी पुलिस को दिया. उन्होंने कहा कि जो वादा किया था वो निभाया.
Archana Tiwari Latest News: कटनी की निवासी अर्चना तिवारी मामले में उनके मुंह बोले भाई अंशु मिश्रा ने घोषणा किया था कि जो भी अर्चना का पता बताएगा, उसे इनाम में 51 हज़ार रुपए दिए जाएंगे. जिसे अंशु मिश्रा ने पूरा भी कर दिया है. अचर्ना तिवारी के मुंह बोले भाई अपने वादा को पूरा करने के लिए जीआरपी थाने पहुंचे और पुलिस को 51 हजार रुपए की इनाम राशि सौंप दी.
अंशु मिश्रा ने किया था वादा
दरअसल, अंशु मिश्रा ने अर्चना के ट्रेन से लापता होने के बाद यह ऐलान किया था कि अर्चना का पता बताने वाले को इनाम में 51 हज़ार रुपए दिए जाएंगे. अब अर्चना पुलिस को मिल चुकी है, तब उन्होंने अपना वादा निभा दिया. अंशु मिश्रा ने कहा कि मैंने जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया है. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि भोपाल पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया कि अर्चना की शादी तय होने और उसके इंकार की वजह से यह मामला सामने आने की बात कही है, तो अंशु मिश्रा ने साफ कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. अंशु मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ इंडियन एंबेसी नेपाल से सूचना मिली थी कि अर्चना वहां मौजूद है. उन्होंने वही जानकारी मीडिया के सामने रखी थी. जो अब सच साबित हुई है.
जानिए पूरा मामला
गौरतलब है कि अर्चना तिवारी को कल नेपाल बार्डर से बरामद किया गया. जबलपुर में वो एडवोकेट की प्रेक्टिस भी की. इसके बाद इंदौर शिफ्ट हउई. इस दौरान जब घर वालों ने शादी के रिश्ते बताए तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया. एक जनवरी को अर्चना की मुलाकात सारांश से एक ट्रेन में हई थी. इस दौरान दोनों से ड्रोन कंपनी को लेकर चर्चा हुई थी. धीरे-धीरे सारांश-अर्चना बातचीत दोस्ती में बदली. इस बार राखी पर जब घर आना था तब घर वालो ने कहा दिया था. अब पढ़ाई छोड़ दो तुम्हारी शादी एक पटवारी से तय हो गई है. इससे शादी करनी है. इसके बाद से अर्चना तिवारी ट्रेन से गायब हो गई थी. उसने अपने कपड़े और घड़ी नदी में फेंकवा दिए थे. ताकि यह साबित हो जाए कि लड़की ट्रेन से गिर गई.
रिपोर्ट- नितिन चावड़े, जी, मीडिया, कटनी
