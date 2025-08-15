अर्चना तिवारी की तलाश तेज, पुलिस यहां करेगी जांच, नर्मदा एक्सप्रेस से मिलेगा सबूत ?

Archana Tiwari News: कटनी की अर्चना तिवारी का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है. वह भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गायब हुई थी, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है.
Trending Photos
Katni Girl Archana Tiwari: भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गायब हुई कटनी की अर्चना तिवारी की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, उनकी तलाश में जीआरपीफ और आरपीएफ की टीमें लगातार जुटी हैं, वहीं अब पुलिस ने भी तलाश और तेज कर दी है. इंदौर में रहकर सिविल जज एस्पिरेंट की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से अपने घर कटनी के लिए निकली थी, लेकिन वह भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से अचानक कही गायब हो गई थी. जिसके बाद से ही उनकी तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने नया प्लान बनाकर उनकी तलाश शुरू करने की तैयारी की है.
नर्मदा एक्सप्रेस के हर स्टॉपेज पर होगी जांच
बताया जा रहा है कि जीआरपीएफ और आरपीएफ की टीमें तो लगातार तलाश कर ही रही है, लेकिन अब पुलिस की भी 6 टीमें गठित हो गई हैं जो अर्चना तिवारी की तलाश करेगी. बताया जा रहा है कि वह इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से चली थी, ऐसे में नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर से चलने के बाद जिन-जिन रेलवे स्टेशनों पर रुकती है, हर उस स्टेशन पर पुलिस की टीमें अर्चना तिवारी मामले की जांच करेगी, क्योंकि यही से कोई जानकारी हाथ लग सकती है. क्योंकि वह भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गायब हुई थी, ऐसे में पुलिस आसपास भी तलाश में जुट गई है. क्योंकि यह मामला अब हाईप्रोफाइल हो चुका है.
ये भी पढ़ेंः MP Weather: इंदौर, उज्जैन में होगी झमाझम बारिश, मालवा के जिलों में आज ऐसा रहेगा मौसम
वहीं पुलिस की टीम इंदौर भी जाएगी. अर्चना तिवारी इंदौर के जिस हॉस्टल में रहकर सिविलजज की तैयारी कर रही थी, उस हॉस्टल की छात्राओं से भी पुलिस पूछताछ करेगी. क्योंकि वह हॉस्टल से ही स्टेशन और फिर नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए निकली थी, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब हो गई. वहीं पिछले दिनों कटनी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने भी कहा था कि पुलिस इस मामले में तेजी से काम कर रही है और जल्द ही जानकारी सबके सामने आएगी.
8 दिन से नहीं मिला सुराग
बता दें कि अर्चना तिवारी की पिछले 8 दिनों से कोई जानकारी नहीं मिली है. वह नर्मदा एक्सप्रेस के बी-3 कोच की बर्थ नंबर 3 पर बैठी थी. उन्हें 7 अगस्त को कटनी पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वह गायब हो गई. अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल की रानी कमलपति रेलवे स्टेशन पर मिली थी. वहीं 7 अगस्त को जब ट्रेन कटनी पहुंची तो उनका बैग और राखियां बर्थ पर ही मिली थी, लेकिन अर्चना की कोई जानकारी नहीं मिल रही है. अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल पुलिस भी लगातार मामले की जांच में जुटी है. क्योंकि यह गुत्थी सुलझने की बजाए उलझती जा रही है, ऐसे में पुलिस ने भी मामले की जांच और तेज कर दी है.
ये भी पढ़ेंः कहां है कटनी की अर्चना तिवारी ? GRP की सर्चिंग जारी, BJP सांसद बोले-सच्चाई सामने आएगी
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!