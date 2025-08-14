प्रेमिका संग बंद कमरे में पति कर रहा था मौज, पीछे से पहुंच गई पत्नी, खुल गई पोल

MP News-शादी के बाद धोखा आजकल आम बात हो गई है. इस मामले में पति और पत्नी दोनों ही पीछे नहीं हट रहे हैं. कभी सुनते को मिलता है कि पत्नी ने पति को धोखा दिया, तो कभी पति ने पत्नी को धोखा दे दिया. कुछ मामलों में तो धोखा देने वाले आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ाए हैं. ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के कटनी से सामने आया है, जहां धोखेबाज पति को पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

बंद कमरे में पति अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद था. पत्नी की शिकायत पर पति और उसकी प्रेमिका को महिला थाना पुलिस दोनों को थाने लेकर आई है.

जानिए पूरा मामला

कटनी की शिवानी को जानकारी मिली की उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ बंद कमरे में मौजूद है. शिवानी को पति पर पहले से ही शक था. शिवानी अपने परिजनों के साथ कमरे के बाहर पहुंच गई. उसने परिजनों के साथ मिलकर जबरन कमरे का दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही पति की करतूत सामने आ गई. शिवानी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद भी किया है.

6 महीने पहले हुई थी शादी

कमरे में पकड़ा गया पति योगेश बंशकार, वह शहर के नदीपार इलाके का रहने वाला है. शिवानी और योगेश की शादी 6 महीने पहले हुई थी. शादी के बाद से शिवानी को पति योगेश पर शक था. सूचना पर पहुंची महिला थाना पुलिस पति और उसकी प्रेमिका को थाने लेकर आई है.

