कहां है कटनी की अर्चना तिवारी ? GRP की सर्चिंग जारी, BJP सांसद बोले-सच्चाई सामने आएगी
कहां है कटनी की अर्चना तिवारी ? GRP की सर्चिंग जारी, BJP सांसद बोले-सच्चाई सामने आएगी

Archana Tiwari: इंदौर से वापस कटनी लौट रही अर्चना तिवारी भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गायब है, जीआरपी की टीमें लगातार लड़की की सर्चिंग में जुटी हैं, लेकिन अब तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:02 PM IST
अर्चना तिवारी की नहीं मिली कोई जानकारी
अर्चना तिवारी की नहीं मिली कोई जानकारी

Katni News: इंदौर से वापस अपने शहर कटनी आ रही अर्चना तिवारी भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद से गायब हैं, 6 दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा है, जीआरपी पुलिस लगातार उनकी सर्चिंग में लगी है. कटनी, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम जिले की जीआरपी और आरपीएफ की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हैं. क्योंकि अर्चना तिवारी की ट्रेन इन्हीं स्टेशनों से गुजरी थी. वहीं उनका पता बताने वालों को 51 हजार रुपए का इनाम दिए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है. वहीं इस मामले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने भी अहम जानकारी दी है. 

'अर्चना तिवारी मामले की जांच अहम स्टेज पर' 

कटनी पहुंचे स्थानीय बीजेपी सांसद वीडी शर्मा से जब भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रहस्यमयी तरीके से लापता हुई अर्चना तिवारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 'भोपाल पुलिस और जीआरपी इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और एक अहम स्टेज तक पहुंच चुकी है, बहन अर्चना के साथ क्या हुआ, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी. वीडी शर्मा ने बताया कि उनकी भोपाल और कटनी पुलिस से लगातार बात हो रही है और सभी टीमें मिलकर अर्चना की तलाश में जुटी हैं. जल्द ही हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे.'

7 अगस्त को निकली थी अर्चना तिवारी 

बता दें कि अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन सफर के दौरान चलती ट्रेन से भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन के पास रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं. ऐसे में पिछले 6 दिनों से कटनी, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम जिले की जीआरपी और आरपीएफ की टीमें लगातार उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. कटनी की अर्चना तवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और त्योहार होने की वजह से अपने घर वापस आ रही थी. वहीं उनकी तलाश को लेकर 51 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है. 

अर्चना तिवारी के परिवार के लोग और कटनी के समाजसेवी भी उनकी तलाश में जुटे हैं. अब तक कई जगह के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और दूसरे सभी सुरागों पर काम हो चुका है. बता दें कि अर्चना तिवारी के मिसिंग मामले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. बताया जा रहा है कि भोपाल पुलिस भी इस मामले में तेजी से तलाश में जुटी है, ऐसे में जल्द ही अहम जानकारी सामने आ सकती है. 

कटनी से नितिन चावरे की रिपोर्ट

;