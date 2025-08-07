Gold Fraud: कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870923
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Gold Fraud: कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद

Golden Scam in Katni: कटनी में  सराफा संघ अध्यक्ष का बेटा ही करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गया है. इसके विरोध में कटनी सराफा बाजार के व्यापारियों ने दुकान बंद कर प्रदर्शन किया. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Fraud: कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सराफा संघ अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब हो गया है.  सोना लेकर गायब होने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. सोना लेकर लापता हुए व्यापारी संघ के बेटे की आखिरी लोकेशन उमरिया दिखा रही है. फिलहाल कटनी पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

दरअसल, कटनी शहर के सराफा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया. जब करोड़ों रुपए के सोने के साथ अंशुल सोनी नामक युवक के फरार होने की खबर सामने आई. आरोपी अंशुल सोनी, सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी का बेटा है, जो बीते कुछ दिनों से कई सराफा व्यापारियों से सोना लेकर लापता है. उसकी आखिरी मोबाइल लोकेशन उमरिया जिले में पाई गई थी. कटनी कोतवाली पुलिस ने मामले में सराफा व्यापारियों की शिकायत के बाद अंशुल सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर अंशुल के परिजनों ने पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.

जानिए क्या बोली पुलिस
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अंशुल सोनी व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सोना लेकर उमरिया गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा. उसके खिलाफ सराफा व्यापारियों द्वारा दर्ज शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई.  अब पुलिस अंशुल सोनी की तलाश में जुट गई है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
इस घटना से आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने कटनी के सराफा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया था. विरोध स्वरूप व्यापारियों ने सराफा बाजार बंद रखा और संघ के उपाध्यक्ष ललित सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 

रिपोर्ट- नितिन चावड़े, जी मीडिया कटनी

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश का वो मंदिर, जहां रक्षाबंधन पर हर भाई-बहन को जाना चाहिए, जानिए अमर कथा
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

katniGold Scam

Trending news

mp news
नर्मदापुरम में अमानवीयता की हद, दोस्तों ने युवक को 20 सेकंड में 18 बार चप्पल से पीटा
katni
कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद
Ujjain
महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु पास से कर देखेंगे किंग कोबरा जैसे सांप
chhattisgarh news
बिजली हाफ योजना में संशोधन का विरोध, कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, फायदा देने की मांग
chhattigarh news
छत्तीसगढ़ में तेजी पकड़ेगी सिंचाई परियोजनाएं , CM विष्णुदेव साय ने समीक्षा के बाद दि
Bilaspur
बिलासपुर-रायपुर रोड पर यहां प्लाट लेने से पहले हो जाएं सावधान, सरकार जब्त करेगी जमीन
balod news
सावन में चमत्कार! बालोद में चावल हटाते समय हुए महादेव के दर्शन! दौड़कर आएं BJP नेता
dewas news
23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर एक्शन,खंडवा में NHDC ऑफिस में कुर्की
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Viral News
बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच बोल रही की झूठ, जब TC ने महिला से पूछा आप गरम क्यों
;