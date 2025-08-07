Gold Fraud: कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सराफा संघ अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब हो गया है. सोना लेकर गायब होने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. सोना लेकर लापता हुए व्यापारी संघ के बेटे की आखिरी लोकेशन उमरिया दिखा रही है. फिलहाल कटनी पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, कटनी शहर के सराफा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया. जब करोड़ों रुपए के सोने के साथ अंशुल सोनी नामक युवक के फरार होने की खबर सामने आई. आरोपी अंशुल सोनी, सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी का बेटा है, जो बीते कुछ दिनों से कई सराफा व्यापारियों से सोना लेकर लापता है. उसकी आखिरी मोबाइल लोकेशन उमरिया जिले में पाई गई थी. कटनी कोतवाली पुलिस ने मामले में सराफा व्यापारियों की शिकायत के बाद अंशुल सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर अंशुल के परिजनों ने पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.

जानिए क्या बोली पुलिस

एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अंशुल सोनी व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सोना लेकर उमरिया गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा. उसके खिलाफ सराफा व्यापारियों द्वारा दर्ज शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई. अब पुलिस अंशुल सोनी की तलाश में जुट गई है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

इस घटना से आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने कटनी के सराफा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया था. विरोध स्वरूप व्यापारियों ने सराफा बाजार बंद रखा और संघ के उपाध्यक्ष ललित सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

रिपोर्ट- नितिन चावड़े, जी मीडिया कटनी

