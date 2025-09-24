बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के साथ की दरिंदगी, बस स्टैंड के पास छोड़कर भागे आरोपी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2935472
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के साथ की दरिंदगी, बस स्टैंड के पास छोड़कर भागे आरोपी

Kavardha News-कवर्धा में आदिवासी युवती से गैंगरेप किया गया. युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ कार में दरिंदगी की. वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर भाग गए. बुधवार को लोगों ने एसपी की गाड़ी रोककर जमकर हंगामा किया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के साथ की दरिंदगी, बस स्टैंड के पास छोड़कर भागे आरोपी

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आदिवासी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कार में वारदात को अंजाम दिया है. इस मामले में बुधवार को एसपी अस्पताल पहुंचे तो लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया. काफी देर हुए हंगामे के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. 

विवाद के बाद निकली थी बाहर 
जानकारी के अनुसार, पीड़िता मंगलवार को अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी थी. रात 3 बजे किसी विवाद के बाद वह घर से निकल गई, कुछ देर के बाद बॉयफ्रेंड भी बाहर आ गया. इसके बाद बॉयफ्रेंड के परिचित 2 युवक कार से वहां पहुंचे. उन्होंने दोनों को अपने साथ बैठा लिया. इसके बाद कार में मौजूद युवकों ने शोरूम के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया. 

वारदात के बाद छोड़कर भागे
युवती ने बताया कि कार में उसके साथ युवकों ने दरिंदगी की. इसके बाद उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह वह थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. युवकी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जैसे ही इस मामले जानकारी सामाजित संगठनों और राजनीतिक दलों को मिली तो वे अस्पताल पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने एसपी की गाड़ी को घेरकर जमकर प्रदर्शन किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला हो, कानून के हाथों नहीं बचेगा.

यह भी पढ़ें-झाबुआ में फिर क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh Crime Newskavardha newstribal girl gangraped

Trending news

mp news
झाबुआ में फिर क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, हालत गंभीर
mp news
CMHO कार्यालय बना आरामघर, ड्यूटी के दौरान सोते मिले लेखापाल, कांग्रेस ने साधा निशाना
indore news
इंदौर में भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू, पार्किंग नियमों में भी बदलाव; जानिए रूल
Latest satna News
यहां हर सुबह फोन लिए कोना तलाशते हैं शिक्षक, सिग्नल नहीं मिलने पर कट जाती है सैलरी
chhattisgarh news
ठगी का 'बाबूराव' स्टाइल! 100 दिन में पैसा डबल करने का दिया झांसा, ठगे 5 करोड़ रुपए
khandwa news
'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, अब हुआ गिरफ्तार
Mohan Yadav
गौ-हत्या की सोच.. कांग्रेस के आरोप पर CM मोहन का पलटवार, सुनाई करपात्री महाराज कहानी
chhattisgarh news
बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया
chhattisgarh news
जेल में खुजली की सनक! कैदी ने पेशाब नली में डाली पेंसिल, ऑपरेशन कर जान बचाई गई
mp news
एयरपोर्ट पर आराम कर रहा था यात्री, तभी पैंट में घुस गया चूहा, काट भी लिया
;