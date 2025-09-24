बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के साथ की दरिंदगी, बस स्टैंड के पास छोड़कर भागे आरोपी

Kavardha News-कवर्धा में आदिवासी युवती से गैंगरेप किया गया. युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ कार में दरिंदगी की. वारदात के बाद आरोपी उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर भाग गए. बुधवार को लोगों ने एसपी की गाड़ी रोककर जमकर हंगामा किया.
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आदिवासी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कार में वारदात को अंजाम दिया है. इस मामले में बुधवार को एसपी अस्पताल पहुंचे तो लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया. काफी देर हुए हंगामे के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
विवाद के बाद निकली थी बाहर
जानकारी के अनुसार, पीड़िता मंगलवार को अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी थी. रात 3 बजे किसी विवाद के बाद वह घर से निकल गई, कुछ देर के बाद बॉयफ्रेंड भी बाहर आ गया. इसके बाद बॉयफ्रेंड के परिचित 2 युवक कार से वहां पहुंचे. उन्होंने दोनों को अपने साथ बैठा लिया. इसके बाद कार में मौजूद युवकों ने शोरूम के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया.
वारदात के बाद छोड़कर भागे
युवती ने बताया कि कार में उसके साथ युवकों ने दरिंदगी की. इसके बाद उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह वह थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. युवकी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जैसे ही इस मामले जानकारी सामाजित संगठनों और राजनीतिक दलों को मिली तो वे अस्पताल पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने एसपी की गाड़ी को घेरकर जमकर प्रदर्शन किया.
पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला हो, कानून के हाथों नहीं बचेगा.
