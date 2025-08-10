32000 KM का सफर..., 28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ, खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा पूरा भारत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2874798
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

32000 KM का सफर..., 28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ, खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा पूरा भारत

MP News: खरगोन जिले के केशव ने 2 साल में 28 राज्य, 89 केंद्रशासित राज्य 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ समेत पूरे भारत का भ्रमण साइकिल से किया है. केशव की इस उपलब्धि से खरगोन के लोग उत्साहित हैं और जिले में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

32000 KM का सफर..., 28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ, खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा पूरा भारत

Khargone News: खरगोन जिले के युवक हिरमल डुडवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया है. उन्होंने दो साल में अपनी साइकिल से पूरे भारत को नाप दिया. इस दौरान उन्होंने कुल 32,000 किलोमीटर का सफर किया. रविवार को केशव पूरे देश का भ्रमण करने के बाद खरगोन पहुंचे. जहां उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गयया.

दरअसल, खरगोन जिले के भगवानपुरा के रायसागर गांव के रहने वाले केशव हिरमल डुडवे  दो साल पहले संपूर्ण भारत की यात्रा पर साइकिल से निकले थे.  इस दो साल की यात्रा के दौरान केशव ने करीब 32,000 किलोमीटर का सफर साइकिल से किया. अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान केशव ने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 42 शक्तिपीठ, पांच केदार और पांचभूत की यात्रा की. इसके अलावा, उन्होंने भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भी भ्रमण किया. 

केशव की इस यात्रा के दौरान समस्त देशवासियों का भरपूर प्यार मिला. आज के समय में केशव द्वारा इतनी कठिन यात्रा का संकल्प लेना और उसे पूरा करना बहुत कम ही लोगों के बस की बात है. लेकिन केशव की यह उपलब्धि न केवल उनके हौसले को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यदि मन में कुछ करने का जुनून हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती.

जानिए कैसे आया इस यात्रा का ख्याल?
केशव हिरमल डुडवे से जब पूछा गया कि आपके मन में कैसे ख्याल आया पूरे दे की यात्रा साइकिल से करने का. जिस पर केशन ने कहा इनका उद्देश्य भारत को करीब से जानना और समझना था. बताया कि मन में भारत का प्रेम संपूर्ण भारत को जानने का जुनून के साथ भारत यात्रा पर निकला था. साथ ही उनका कहना था कि सायकल से यात्रा का उद्देश्य कम खर्च में पूरे भारत को जानना. उनका मानना है कि सपने पूरे करने के लिए पैसों से ज़्यादा हौसलों की ज़रूरत होती है.

रिपोर्ट- राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन

ये भी पढ़ें- ना दीवारों पर गुटखा, ना पेशाब की बदबू, ये है भारत का सबसे हाई-फाई रेलवे स्टेशन, चारों तरफ AC...

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खरगोन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khargone newsmp news

Trending news

khargone news
28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ,खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा भारत
indore news in hindi
Shivpuri Road Accident News: शिवपुरी में गाय से भिड़े इंदौर अपर कलेक्टर, हालत गंभीर
damoh news
Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
chhattisgarh farmer news
धान बेचने से पहले किसानों के लिए आई नई शर्त, नहीं किया तो अटक जाएगा पैसा
Bhopal Teacher Viral Video
Bhopal: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल
indore news
RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Latest Ratlam News
चाइना का धागा पकड़ उतर रहे थे यमराज! कलयुग के भगवान देख हो गए फरार
jabalpur news
मौसम की आंख मिचौल से जबलपुर में फैलीं घातक बीमारियां, बाहर निकलने से भी डर रहे लोग
jabalpur news
राखी की छुट्टी पर मौज से सो रहा था कुत्ता, उठते ही ऐसा भौंका; बुलाना पड़ा बुलडोजर
;