32000 KM का सफर..., 28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ, खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा पूरा भारत

Khargone News: खरगोन जिले के युवक हिरमल डुडवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया है. उन्होंने दो साल में अपनी साइकिल से पूरे भारत को नाप दिया. इस दौरान उन्होंने कुल 32,000 किलोमीटर का सफर किया. रविवार को केशव पूरे देश का भ्रमण करने के बाद खरगोन पहुंचे. जहां उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गयया.

दरअसल, खरगोन जिले के भगवानपुरा के रायसागर गांव के रहने वाले केशव हिरमल डुडवे दो साल पहले संपूर्ण भारत की यात्रा पर साइकिल से निकले थे. इस दो साल की यात्रा के दौरान केशव ने करीब 32,000 किलोमीटर का सफर साइकिल से किया. अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान केशव ने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 42 शक्तिपीठ, पांच केदार और पांचभूत की यात्रा की. इसके अलावा, उन्होंने भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भी भ्रमण किया.

केशव की इस यात्रा के दौरान समस्त देशवासियों का भरपूर प्यार मिला. आज के समय में केशव द्वारा इतनी कठिन यात्रा का संकल्प लेना और उसे पूरा करना बहुत कम ही लोगों के बस की बात है. लेकिन केशव की यह उपलब्धि न केवल उनके हौसले को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यदि मन में कुछ करने का जुनून हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती.

जानिए कैसे आया इस यात्रा का ख्याल?

केशव हिरमल डुडवे से जब पूछा गया कि आपके मन में कैसे ख्याल आया पूरे दे की यात्रा साइकिल से करने का. जिस पर केशन ने कहा इनका उद्देश्य भारत को करीब से जानना और समझना था. बताया कि मन में भारत का प्रेम संपूर्ण भारत को जानने का जुनून के साथ भारत यात्रा पर निकला था. साथ ही उनका कहना था कि सायकल से यात्रा का उद्देश्य कम खर्च में पूरे भारत को जानना. उनका मानना है कि सपने पूरे करने के लिए पैसों से ज़्यादा हौसलों की ज़रूरत होती है.

रिपोर्ट- राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन

