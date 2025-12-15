Advertisement
खजुराहो में लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा, नाना पाटेकर से लेकर कई सितारे बिखेरेंगे जलवा

MP News:खजुराहो में कल से सात दिन तक 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है.16 से 22 दिसंबर तक खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें नाना पाटेकर से लेकर कई विदेशी कलाकार इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:57 PM IST
Khajuraho Film Festival 2025: खजुराहो में कल से सात दिन तक 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है.इसकी शुरुआत प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी करेंगे.इस बार का ये आयोजन फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित होगा.16 से 22 दिसंबर तक खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है.इस 7 दिवसीय आयोजन में कई बड़े फिल्मी सितारे भी शिरकत करेंगे.

खजुराहो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा 
खजुराहो में कल से फिल्मी सितारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा.आयोजन को लेकर तैयारियाँ तेज हैं.आयोजन में देश-विदेश से कई बड़े सितारे शिरकत करेंगे जो सिनेमा प्रेमियों के लिए खास साबित होने वाला है.कार्यक्रम को लेकर आयोजकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

ये सितारे होंगे कार्यक्रम में शामिल
 कल अनुपम खेर की फिल्म के साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी.मुंबई से कई नामी कलाकार आ रहे हैं.सौरभ शुक्ला, पूनम ढिल्लों, भाग्यश्री, नाना पाटेकर, प्रदीप रावत जैसे कलाकार इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे.विदेश से भी कई बड़े कलाकार शामिल होंगे.बच्चों के लिए भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

सिनेमा प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक दिन 
आयोजकों का कहना है कि सिनेमा प्रेमियों के लिए ये फेस्टिवल ऐतिहासिक होने वाला है.देश के कोने-कोने से फिल्मों का चयन कर उन्हें दिखाया जाएगा.जो बच्चे फिल्मी जगत में नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम एक बेहतर अनुभव प्रदर्शित करेगा.इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.खजुराहो फिल्म फेस्टिवल सिनेमा, संस्कृति और पर्यटन का अनूठा संगम बनने जा रहा है, जहाँ होटल, परिवहन और स्थानीय व्यवसायों में भी रौनक आने की उम्मीद है.रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, खजुराहो

