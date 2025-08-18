Chhatarpur News-स्कूल के हॉस्टल में 7 साल के छात्र की मौत, शरीर पर मिले नीले निशान, एक महीने पहले हुआ था एडमिशन
Chhatarpur News-स्कूल के हॉस्टल में 7 साल के छात्र की मौत, शरीर पर मिले नीले निशान, एक महीने पहले हुआ था एडमिशन

Chhatarpur News-खजुराहो में स्कूल हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के अनुराम की लाश उसके कमरे में मिली है. बच्चे के शरीर पर नीलेपन के निशान हैं, लेकिन चोट के निशान नहीं हैं. पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:29 PM IST
Chhatarpur News-स्कूल के हॉस्टल में 7 साल के छात्र की मौत, शरीर पर मिले नीले निशान, एक महीने पहले हुआ था एडमिशन

MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में 7वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. खजुराहो के ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में छात्र को उसका रूममेट उसे सुबह जगाने गए तो वह नहीं उठा. इसके बाद उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट को सूचना दी. हॉस्टल के कमरे में छात्र की लाश को बरामद किया गया. छात्र का एडमिशन एक महीने पहले ही स्कूल में हुआ था. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी. 

परिजनों और संचालक पहुंचे थाने
खजुराहो के बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी परिजन और स्कूल संचालक ने थाने में दी है. ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में दूसरी क्लास के 7 वर्षीय छात्र अनुराग की मौत हुई है. बच्चे के शरीर पर नीलेपर के निशान हैं, जो आंतरिक समस्या या दम घुटने का संकेत हो सकता है. साथ ही आशंका है कि किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो या फिर जहरीला पदार्थ दिया गया है. शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी. 

एक महीने पहले हुआ था एडमिशन
छात्र के पिता बबलू पटेल का कहना है कि एक महीने पहले ही बेटे अनुराग का एडमिशन स्कूल में कराया था. स्कूल कैंपस में बने हॉस्टल में अन्य छात्रों के साथ अनुराग रह रहा था. रविवार रात तक वो पूरी तरह से स्वस्थ था. सोमवार 6 बजे हमें स्कूल संचालक प्रमोद त्रिवेदी का फोन आया कहा गया कि बच्चे की तबीयत खराब है. स्कूल पहुंचे तो पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी है. उसे कोई बीमारी नहीं थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई. 

स्कूल संचालक-हमारा सिर्फ स्कूल
ज्ञान गंगा स्कूल संचालक प्रमोद त्रिवेदी का कहना है कि हमारा सिर्फ स्कूल है. हॉस्टल हम नहीं चलाते हैं. दूरदराज से आने वाले बच्चों को असुविधा न हो, इसलिए उन्हें ठहराने और खाने-पीने की व्यवस्था कर देते हैं. रात को सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन सुबह अनुराग मृत अवस्था में मिला. 

