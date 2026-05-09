किसानों की मांगों को लेकर खलघाट टोल पर कांग्रेस का चक्काजाम, 26 नेताओं सहित 600-700 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

Congress Protest Case: गुरुवार को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर कांग्रेस किए गए चक्काजाम और धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस के 26 नामजद नेताओं सहित 600 से 700 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है.
Trending Photos
Congress Protest Case: किसानों की मांगों को लेकर गुरुवार को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर कांग्रेस द्वारा किए गए चक्काजाम और धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 26 नामजद नेताओं सहित 600 से 700 कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया है.
पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया और बैनरों के माध्यम से पहले से आंदोलन का प्रचार किया जा रहा था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खलघाट टोल प्लाजा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. गुरुवार को धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता खलघाट पहुंचे और ट्रैक्टर व अन्य वाहन सड़क पर खड़े कर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया. पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर दोनों ओर का यातायात रोक दिया, जिससे लंबा जाम लग गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़. पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई.
इन नेताओं पर दर्ज हुआ मामला
पुलिस द्वारा जिन नेताओं को नामजद किया गया है, उनमें विधायक प्रताप ग्रेवाल (सरदारपुर), हनी बघेल (कुक्षी), बाला बच्चन (राजपुर), उमंग सिंगार (गंधवानी), विजय लक्ष्मी साधव (पूर्व विधायक महेश्वर), झुमा सोलंकी (भीकनगांव), केदार डावर (भगवानपुरा), कांतिलाल भूरिया (झाबुआ), पांचीलाल मेड़ा (पूर्व विधायक धरमपुरी), स्वतंत्र जोशी (जिला अध्यक्ष धार), नवीन जोशी (पूर्व विधायक खरगोन), सचिन यादव (कसरावद), जितेंद्र मालीवाड़ (नालछा), अंतिम ढोली (धार विधानसभा प्रभारी), सुभाष सिरसिया (धरमपुरी विधानसभा प्रभारी), विकास पटेल (धामनोद), सुदामा सेन (धरमपुरी), भीम ठाकुर (गुजरी), पवन जायसवाल (धामनोद), संजय पंवार (धामनोद), देवेंद्र पाटीदार (ब्लॉक अध्यक्ष धरमपुरी), सुकराम मकवाना (ग्राम ढाल), हीरालाल अलावा (मनावर), मोंटू सोलंकी (सेंधवा), पुरणलाल खरते (बड़वानी) एवं वालसिंह मेड़ा (पूर्व विधायक पेटलावद) शामिल हैं. धार ASP पारुल बेलापुरकर ने बताया कांग्रेस के द्वारा सड़क जाम कर आंदोलन किया गया था जिसको लेकर धार की धामनोद पुलिस ने 26 लोगों पर नामजद और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 191(2) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8(ख) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये भी पढ़ें : छिंदवाड़ा में जल संकट गहराया, 3 दिन से पानी के लिए मची त्राहि-त्राहि, अब पार्षदों ने संभाली कमान
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट