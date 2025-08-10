खंडवा में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में रचाई शादी, कहा सनातन धर्म में महिलाओं को मानते है देवी!

Hindu Muslim Marriage: मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई एक अंतरधार्मिक विवाह चर्चाओं में बना हुआ है. यहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर सनातन धर्म में वापसी की है. युवती का नाम साजिया खान है जो शादी के बाद शारदा बन गई है. युवती का कहना है कि उसे बचपन से ही सनातम धर्म से लगाव है. सनातन धर्म में महिलाओं को देवी के रुप में पूजा जाता है. शारदा ने मयूर संग शादी रचाई है और उसका कहना है कि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की है किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं.

साजिया खान बनी शारदा

दोदंवाड़ा की साजिया खान ने सावन के अंतिम दिन खरगोन जिला के मयूर से शादी रचाई है. दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे. साजिया को बचपन से ही सनातन धर्म और हिंदू रिती रिवाजों से काफी लगाव रहा है. सनातन धर्म के रिती रिवाजों के इसी लगाव के कारण साजिया खान ने शादी के बाद हिंदू नाम अपनाया है. शादी की रस्मों को पूरा कर साजिया ने अपना नाम शारदा रखा है. साजिया और मयूर दोनों ने ही खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधी विधान को पूरा करते हुए पारंपरिक तरीके से शादी रचाई है.

सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है..

मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र और हिंदू दुल्हन के जोड़े में साजिया ने बताया कि बचपन से ही उसका झुकाव सनातन धर्म की ओर रहा है. सनातन धर्म की रिती रिवाजों से वो काफी प्रेरित रही है. साजिया ने आगे कहा कि, उसने देखा है कैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है. सनातन धर्म में महिलाएं देवी समान मानी जाती है. इस वजह से उसने भी सनातना धर्म में वापसी की अपना नाम हिंदू धर्म के नाम पर रखा. साजिया ने साफ कहा कि ऐसा करने के पीछे ना ही किसी ने उसे उकसाया है ना ही जोर जबरदस्ती की है. ये फैसला उसकी निजी फैसला है.

इंटरनेट पर वायरल शादी की वाडियो

मयूर और साजिया की शादी का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखी जा रही है. वीडियो में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती है जहां दोनों जोड़े भगवान को साक्षी मानकर वैवाहिक बंधन में बंधते नजर आ रहे है. दोनों भोलेनाथ को जलाभिषेक करते भी दिखाई दिए है. इसके बाद भारत माता की प्रतिमा के सामने दोनों ने अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरूआत की. इस दौरान मयूर साजिया को सिंदूर लगाते और मंगलसूत्र पहनाते भी दिखाई दिया. मंदिर परिसर में शामिल लोग भी इस अंतरधार्मिक विवाह के साक्षी बने.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: प्रमोद सिन्हा, Z मीडिया, खंडवा