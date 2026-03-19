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ईद से पहले याकूब खान ने छोड़ा इस्लाम, हिंदू नव वर्ष पर मुस्लिम युवक ने अपनाई सनातन परंपरा, बना कृष्णा

Khandwa News-खंडवा में एक युवक ने हिंदी नव वर्ष पर सनातन धर्म अपना लिया है. याकूब खान ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम कृष्णा रख लिया. खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में रीति-रिवाज और वैदिक परंपरा से याकूब ने हिंदी धर्म अपनाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:59 PM IST
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ईद से पहले याकूब खान ने छोड़ा इस्लाम, हिंदू नव वर्ष पर मुस्लिम युवक ने अपनाई सनातन परंपरा, बना कृष्णा

Muslim Man Accepts Hinduism-मध्यप्रदेश के खंडवा में हिंदू नव वर्ष पर एक मुस्लिम युवक ने सनातन में वापसी की है. युवक ने ईद से दो दिन पहले सनातन धर्म अपना लिया. खंडवा के रहने वाले याबूक खान ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर अपना नाम कृष्णा रख लिया है. खंडवा के प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर में पूरे हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक परंपरा से उनकी सनातन धर्म में वापसी हुई है. याकूब खान का कहना है कि वह शुरू से ही हिंदू तीज-त्योहार धर्म संस्कृति से प्रभावित था. इसलिए सनातन धर्म में वापसी की है. 

ड्राइवर है याकूब खान
जानकारी के अनुसार, खंडवा के घासपुरा क्षेत्र के रहने वाले याकूब खान पेशे से ड्राइवर है. वह नगर निगम में डोर टू डोर कचरा गाड़ी चलाते हैं. उनका कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म के रीति-रिवाज, तीज-त्योहार अच्छे लगते हैं. उनका कहना है कि हिंदू धर्म में नारियों का सम्मान होता है. 

लंबे समय से थी हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा
उन्होंने बताया कि वह काफी समय से सनातन धर्म में वापसी की इच्छा जता रहे थे. आज हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा के मौके पर महादेवगढ़ मंदिर में उन्होंने वैदिक पद्धति से सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है. पंडितों ने पवित्र जल से स्न्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करवाया. याकूब से कृष्णा बने युवक ने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया. 

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मंदिर में कई लोग कर चुके हैं घर वापसी
खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में पिछले साल भी एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम युवक ,युवतियों ने  सनातन में वापसी की और विवाह किया. महादेवगढ़ मंदिर के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी को अब यह एहसास होते जा रहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे.  इसलिए वह हिंदू धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए सनातन में वापसी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-मुस्लिम स्कॉलर का बेतुका बयान- 'सिर्फ मुसलमानों से ही करें खरीदारी...'

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