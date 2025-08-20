भारत के पहले और MP के इकलौते दत्त धाम में बड़ा आयोजन, 17 साल बाद पहुंचे गुजरात-महाराष्ट्र से श्रद्धालु!

Khargone Dattatreya Mahotsav: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित जलकोटी गांव में प्रदेश का इकलौता तदत्त धाम है यहां भगवान दत्तात्रेय की छह भुजाओं वाली एकमुखी प्रतिमा स्थापित है. इसे शिव दत्तक के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रतिमा साल 2008 में स्थापित की गई थी. जिसके बाद से आज 17 साल बाद यहां भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. 20 और 21 अगस्त को दो दिवसीय स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है. जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात समेत देशभर से आए हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं.

दरअसल, खरगोन में मध्य प्रदेश का इकलौता दत्तधाम है. इस धाम को निमाड़ क्षेत्र की एक बड़ी धार्मिक पहचान भी माना जाता है, जहां भक्तों का मानना है कि दत्त भगवान के दर्शन मात्र से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं. स्थानीय मान्यतानुसार, जो भी इस त्रिवेणी की छांव में रहता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है. यहां हर महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन हवन-पूजन किया जाता है.

भारत का पहला दत्त धाम

बता दें कि सद्गुरु नारायण महाराज ने धर्म जागरण और समाज को भक्ति से जोड़ने के उद्देश्य से भारत में चार दत्तधाम स्थापित किए. इसमें सबसे पहला धाम खरगोन के जलकोटी में बना. जिसे शिव दत्तक के नाम से जाना जाता है. वहीं, बाकी तीन धाम कन्याकुमारी, कोलकाता और उत्तराखंड में स्थापित किए गए हैं.

महोत्सव की शुरुआत

स्थापना दिवस के मौके पर आज यानी 20 अगस्त को खरगोन के जलकोटी धाम परिसर में भक्ति का रंग देखने को मिला. यहां महोत्सव की शुरुआत आरती और भंडारे से हुई. एमपी समेत महाराष्ट्र गुजरात से आए श्रद्धालु देर रात तक मंदिर परिसर में भगवान दत्तात्रेय के भजनों और आरती में शामिल रहेंगे. पालकी प्रदक्षिणा और शयन आरती भी निकाली जाएगी. पूरा धाम “दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” महामंत्र से गूंज रहा है.

वहीं, कल यानी 21 अगस्त को महोत्सव का सबसे खास दिन होगा. इस दौरान विशेष दत्त पादुका पूजन होगा. इंदौर की मंडली द्वारा भक्तिमय भजन की प्रस्तुति की जाएगी. दोपहर बाद आरती हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 4 बजे स्वाी जी की उपस्थिति में मंदिर परिसर से भव्य पालकी निकाली जाएगी. जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे.

