Khargone News: गांव में नहीं मिला मुक्ति धाम, परिजन लाश लेकर पहुंचे पंचायत, गेट पर सजाई चिता

Khargone News: खरगोन में मुक्तिधाम न होने से नाराज़ ग्रामीणों ने पंचायत के गेट पर ही 70 साल की एक महिला का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:22 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील के लालखेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गांव में मुक्तिधाम (श्मशान घाट) न होने से नाराज़ ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने 70 वर्षीय महिला के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार पर लकड़ियों से चिता तैयार की. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आते ही एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए.

पंचायत के गेट पर दाह संस्कार करने की तैयारी
दरअसल,  भीकनगांव तहसील के लालखेड़ा ग्राम पंचायत में मुक्ति धाम नहीं होने के चलते अंतिम संस्कार को लेकर गंभीर स्थिति बन गई. 70 वर्षीय उर्मिला बाई के परिजन और ग्रामीण उनका शव लेकर पंचायत के गेट पर पहुंचे और वहां लकड़ियों से चिता सजाई. विरोधस्वरूप यह कदम उठाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया. SDM, तहसीलदार, जनपद पंचायत CEO, SDO(P), थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए.

खरगोन में टली बड़ी दुर्घटना
दूसरी ओर खरगोन जिले के बड़वाह में एक बड़ी दुर्घटना टल गई. यहां पड़ाली नदी पर बने रपटे (पुलिया) पर तेज बहाव के बावजूद एक स्कूल टेम्पो बच्चों को लेकर पार करने की कोशिश कर रहा था. अचानक टेम्पो का पहिया फिसल गया और वह तेज बहाव में फंस गया. टेम्पो में केंद्रीय विद्यालय के लगभग 15 बच्चे सवार थे. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत जान जोखिम में डालकर सभी बच्चों को टेम्पो से निकालकर सुरक्षित बाहर निकाला. 

रिपोर्ट- राकेश जायसवाल

khargone news
