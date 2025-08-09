Khargone News-हैवान बाप की शर्मनाक हरकत, 16 साल की बेटी के साथ किया गंदा काम, गर्भवती हुई तो...

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन से रिश्तों के शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी ही 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पिता ने अपनी ही 16 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था. जब नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया. आरोपी पिता ने नवजात को कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था.

आरोपी पिता ने बेटी की घर पर ही डिलीवरी कराई और बच्चे को झाड़ियों में फेंक आया था. पुलिस ने नवजात, नाबालिग पीड़िता और उसके पिता के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं.

झाड़ियों में मिली थी नवजात

दरअसल, एक हफ्ते पहले महेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में नवजात बच्ची झाड़ियों मिली थी. नवजात के शरीर को कीड़ों और चींटियों ने घायल कर दिया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया जहां से उसे गंभीर स्थिति में इंदौर हायर सेंटर भेज दिया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

16 साल की पीड़िता सामने आई

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मासूम को फेंकने वालों की तलाश शुरू की तो गांव की ही 16 साल का नाबालिग पीड़िता सामने आई. पीड़िता ने बताया कि पिता ने उसके साथ ज्यादती की थी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

गुजरात में किया था दुष्कर्म

एसपी धर्मराज मीना बताया कि पीड़िता के पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. गुजरात के राजकोट में पीड़िता अपने पिता के साथ रहती थी इसी दौरान आरोपी पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जब नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई तो पिता ने घर पर ही उसका प्रसव कराया. जब पीड़िता बेहोश थी तो आरोपी पिता नवजात को कटीली झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया. एसपी ने बताया कि नवजात, पीड़िता और आरोपी के डीएनए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.

