Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3044339
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक, ड्राइवर गिरफ्तार

Khargone News-खरगोन में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपए की शराब जब्त की है. अवैध शराब को पशु आहार की बोरयों के नीचे छिपाकर राजस्थान से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था. अवैध शराब की तस्करी कर रहा ट्रक गुजरात पासिंग है. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक, ड्राइवर गिरफ्तार

Liquor Worth 21 Lakhs Seized-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की मंडलेश्वर पुलिस ने मंगलवार रात अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. अवैध शराब को पशु आहार की बोरियों के नीचे छिपाकर एक गुजरात पासिंग ट्रक से राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा जाया रहा था. मंडलेश्वर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक समेत पूरा माल जब्त कर लिया है. 

मुखबिर से मिली थी सूचना
इस मामले को लेकर थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलीत थी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गठित की गई और संदिग्ध ट्रक पर नजर रखी गई. पुलिस की टीम लगातार ट्रक की लोकेशन को ट्रेक कर रही थी. 

पुलिस ने ली ट्रक की तलाशी
 पुलिस को लगातार ट्रक की लोकेशन मिल रही थी. जैसे ही संदिग्ध ट्रक महेश्वर रोड स्थित गांधीनगर कॉलेज के पास पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उसे वहीं रोक लिया. ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें ऊपर की तरफ बड़ी मात्रा में पशु आहार की बोरियां भरी हुई दिखीं. खली की बोरियों को ऊपर जमाया गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोरियों के नीचे मिली शराब की पेटियां
शुरुआती जांच में ट्रक संदिग्ध लगने पर पुलिस उसे थाने लेकर आई. थाने में जब पशु आहार की बोरियां हटाई गईं, तो बोरियों के नीचे राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की 485 पेटियां मिलीं. शराब को बेहद ही चालाकी से खली की बोरियों के नीछे छिपाया गया था. अवैध शराब को इस तरह से छिपाया गया था कि पहली नजर में कोई समझ ही न पाए की नीचे बोरियां नहीं हैं. 

ड्राइवर ने दी सफाई
पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में लिया है. पुलिस पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे केवल ट्रक चलाने का काम सौंपा गया था. माल कहां पहुंचाना है, इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई थी. ड्राइवर ने बताया कि उसे सिस्फ यह कहा गया था कि महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने के बाद आगे की लोकेशन भेजी जाएगी. पुलिस इस तस्करी के पीछे छिपे मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है. 

42 लाख का माल जब्त 
पुलिस ने ट्रक से 485 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीब 21 लाख 12 हजार 660 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा ट्रक में रखी 200 बोरी पशु आहार,  कीमत लगभग 60 हजार रुपए, और करीब 20 लाख रुपए कीमत का ट्रक जब्त किया है. कुल जब्त माल की कीमत करीब 42 लाख रुपए बताई जा रही है. 

यह भी पढ़ें-ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhargone newsillegal liqiour siezed

Trending news

mp news
खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक
mp news
ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?
Akshat Raghuvanshi
अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL में LSG ने 2.2 करोड़ में खरीदा
chhattisgarh news
फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था
mandla news
मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर
dewas news
इस ऑनलाइन गेमिंग App से रहें सावधान! देवास पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का किया खुलासा
chhattisgarh news
छग स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, RTE नियमों में किया बदलाव, अब सिर्फ क्लास 1...
gwalior news
यार बना गद्दार, दोस्त को ही बता दिया पाकिस्तानी 'ISI एजेंट', SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित
cm mohan yadav
जड़ी-बूटियों का महाकुंभ आज से शुरू, वन मेले में मिलेगा बहुत कुछ खास, 350 स्टॉल...
raipur news
रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिलासपुर पुलिस की गाड़ी की जब्त, 20,500 का काटा मोटा चालान