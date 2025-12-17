खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक, ड्राइवर गिरफ्तार

Liquor Worth 21 Lakhs Seized-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की मंडलेश्वर पुलिस ने मंगलवार रात अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. अवैध शराब को पशु आहार की बोरियों के नीचे छिपाकर एक गुजरात पासिंग ट्रक से राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा जाया रहा था. मंडलेश्वर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक समेत पूरा माल जब्त कर लिया है.

मुखबिर से मिली थी सूचना

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलीत थी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गठित की गई और संदिग्ध ट्रक पर नजर रखी गई. पुलिस की टीम लगातार ट्रक की लोकेशन को ट्रेक कर रही थी.

पुलिस ने ली ट्रक की तलाशी

पुलिस को लगातार ट्रक की लोकेशन मिल रही थी. जैसे ही संदिग्ध ट्रक महेश्वर रोड स्थित गांधीनगर कॉलेज के पास पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उसे वहीं रोक लिया. ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें ऊपर की तरफ बड़ी मात्रा में पशु आहार की बोरियां भरी हुई दिखीं. खली की बोरियों को ऊपर जमाया गया था.

बोरियों के नीचे मिली शराब की पेटियां

शुरुआती जांच में ट्रक संदिग्ध लगने पर पुलिस उसे थाने लेकर आई. थाने में जब पशु आहार की बोरियां हटाई गईं, तो बोरियों के नीचे राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की 485 पेटियां मिलीं. शराब को बेहद ही चालाकी से खली की बोरियों के नीछे छिपाया गया था. अवैध शराब को इस तरह से छिपाया गया था कि पहली नजर में कोई समझ ही न पाए की नीचे बोरियां नहीं हैं.

ड्राइवर ने दी सफाई

पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में लिया है. पुलिस पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे केवल ट्रक चलाने का काम सौंपा गया था. माल कहां पहुंचाना है, इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई थी. ड्राइवर ने बताया कि उसे सिस्फ यह कहा गया था कि महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने के बाद आगे की लोकेशन भेजी जाएगी. पुलिस इस तस्करी के पीछे छिपे मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

42 लाख का माल जब्त

पुलिस ने ट्रक से 485 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीब 21 लाख 12 हजार 660 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा ट्रक में रखी 200 बोरी पशु आहार, कीमत लगभग 60 हजार रुपए, और करीब 20 लाख रुपए कीमत का ट्रक जब्त किया है. कुल जब्त माल की कीमत करीब 42 लाख रुपए बताई जा रही है.

