MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर 'लखपति गरीब', खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2896055
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर 'लखपति गरीब', खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस

Khargone PDS Ration Scam News: खरगोन में राशन से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है. जहां 4300 ऐसे लोगों को दिल्ली से खाद्य मंत्रालय की ओर से नोटिस मिला है, जिनकी सलाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है. इसके बावजूद भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे थे.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर 'लखपति गरीब', खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस

PDS Ration Scam in Khargone: सरकार द्वारा पीडीएस दुकानों से गरीब जरुरतमंद लोगों को राशन दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है, एमपी में ऐसे भी गरीब बैठे हैं, जो लाखों रुपए कमाते हैं और वे भी राशन का लाभ ले रहे हैं. दरअसल, खरगोन में आयकर विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है. जहां 4300 ऐसे लोग मिले हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी गरीबों का हक मारकर खा रहे हैं. अब इन लखपतियों को दिल्ली खाद्य मंत्रालय ने नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तो उनके कार्ड और पात्रता दोनों रद्द कर दी जाएगी.

खरगोन में खाद्य मंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाइ ऐसे लोगों पर की गई है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से उठा रहे थे. उनकी आर्थिक बहुत अच्छी है, इसके बाद भी गरीबों के हिस्से का अनाज ले रहे थे. जबकि असली हकदार अनाज लेने से वंचित रह जा रहे हैं. 

जानिए कैसे हुआ खुलासा
खरगोन जिले में हो रहे राशन घोटाले का खुलासा इनकम टैक्स विभाग से  खाद्य विभाग को मिली रिपोर्ट में हुआ है. आयकर विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि 4300 ऐसे लोग हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है और वे खुद को गरीब बताकर अपना नाम बीपीएल कार्डधारियों की श्रेणी में दर्ज करा लिए हैं. जिसके चलते इन अमीर लखपति लोगों को भी गरीबों को मिलने वाले राशन का लाभ मिल रहा है.

जानिए किस किस को मिला अल्टीमेटम
ऐसे आयकर दाताओं पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. संबंधित लोगों को नोटिस भी भेजे दिए गए हैं और उनसे इसको लेकर जवाब मांगा गया है. जिसके लिए 15 दिन का समय पक्ष रखने के लिए दिया गया है. खा‌द्य विभाग द्वारा यह नोटिस तीन श्रेणी के लोगों को दिया गया है. इसमें कई ऐसे भी लोग हैं, जो किसी कंपनी में बड़े पद पर हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है. वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जिनका बैंक ट्रांजेक्शन25 लाख से अधिक है. वहीं, वो लोग अपना एसडीएण के साने पक्ष रख सकते हैं, जिन्होंने होम लोन के लिए रिटर्न फाइल बनवाई है.

इन लोगों को नहीं मिल रहा लाभ
वहीं, इसके ठीक उल्टा जो लोग इस योजना के लाभार्थी हैं, जिनको अनाज मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि, फिंगर प्रिंट ना मिलने के कारण उनके राशन कार्ड की ई केवाइसी नहीं हो पा रही है. इसको लेकर जनसुनवाई में कई शिकायतें भी आ रही हैं. 

सोर्स- पत्रिका

ये भी पढ़ें- Free Ration Scheme: एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया नाम, ऐसे करें चेक

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खरगोन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

PDS ration scamkhargone

Trending news

CG News
छत्तीसगढ़ में सरकारी टीचर बनने का मौका! 5000 पदों पर निकली भर्ती; जानें योग्यता
chhattisgarh news
नदी किनारे छोड़े जूते, मोबाइल और बाइक, 40 लाख के लिए मौत का नाटक, इंस्टा से खुली पोल
Korba News
कोरबा के गणेश नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण पर हंगामा, VHP बजरंग दल ने क
mp news
MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में करेंगे सम्मान
durg crime news
मेरी छत पर कहां से आया बंदर? पड़ोसियों पर आरोप लगाती महिला के घर घुसे 8 बदमाश; फिर..
Bhopal
भोपाल में दौड़ी मेट्रो, 90 की स्पीड से भरी रफ्तार; बहुत जल्द शुरू होगा कामर्शियल रन!
MP Congress
2020 में सरकार किसने गिराई पर 2025 में घमासान, कांग्रेस बोली सिंधिया लाए सड़क पर
damoh
दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
ratlam
रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर,आज भी बरकरार है चमक
mp train news
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
;