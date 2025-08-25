MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर 'लखपति गरीब', खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस

PDS Ration Scam in Khargone: सरकार द्वारा पीडीएस दुकानों से गरीब जरुरतमंद लोगों को राशन दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है, एमपी में ऐसे भी गरीब बैठे हैं, जो लाखों रुपए कमाते हैं और वे भी राशन का लाभ ले रहे हैं. दरअसल, खरगोन में आयकर विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है. जहां 4300 ऐसे लोग मिले हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी गरीबों का हक मारकर खा रहे हैं. अब इन लखपतियों को दिल्ली खाद्य मंत्रालय ने नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तो उनके कार्ड और पात्रता दोनों रद्द कर दी जाएगी.

खरगोन में खाद्य मंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाइ ऐसे लोगों पर की गई है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से उठा रहे थे. उनकी आर्थिक बहुत अच्छी है, इसके बाद भी गरीबों के हिस्से का अनाज ले रहे थे. जबकि असली हकदार अनाज लेने से वंचित रह जा रहे हैं.

जानिए कैसे हुआ खुलासा

खरगोन जिले में हो रहे राशन घोटाले का खुलासा इनकम टैक्स विभाग से खाद्य विभाग को मिली रिपोर्ट में हुआ है. आयकर विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि 4300 ऐसे लोग हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है और वे खुद को गरीब बताकर अपना नाम बीपीएल कार्डधारियों की श्रेणी में दर्ज करा लिए हैं. जिसके चलते इन अमीर लखपति लोगों को भी गरीबों को मिलने वाले राशन का लाभ मिल रहा है.

जानिए किस किस को मिला अल्टीमेटम

ऐसे आयकर दाताओं पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. संबंधित लोगों को नोटिस भी भेजे दिए गए हैं और उनसे इसको लेकर जवाब मांगा गया है. जिसके लिए 15 दिन का समय पक्ष रखने के लिए दिया गया है. खा‌द्य विभाग द्वारा यह नोटिस तीन श्रेणी के लोगों को दिया गया है. इसमें कई ऐसे भी लोग हैं, जो किसी कंपनी में बड़े पद पर हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है. वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जिनका बैंक ट्रांजेक्शन25 लाख से अधिक है. वहीं, वो लोग अपना एसडीएण के साने पक्ष रख सकते हैं, जिन्होंने होम लोन के लिए रिटर्न फाइल बनवाई है.

इन लोगों को नहीं मिल रहा लाभ

वहीं, इसके ठीक उल्टा जो लोग इस योजना के लाभार्थी हैं, जिनको अनाज मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि, फिंगर प्रिंट ना मिलने के कारण उनके राशन कार्ड की ई केवाइसी नहीं हो पा रही है. इसको लेकर जनसुनवाई में कई शिकायतें भी आ रही हैं.

