पं. प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं दिक्कतें, कुबरेश्वर धाम कार्यक्रम पर कानूनी शिकंजा, कोर्ट ने मांगा जवाब

MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा और कुबरेश्वर धाम की विठ्ठलेश सेवा समिति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिला न्यायालय ने शनिवार को कुबरेश्वर धाम में हुई 7 लोगों की मौत के मामले में मंडी थाना पुलिस से जांच प्रतिवेदन मांगा है.

इंदौर के वकील ने दायर की याचिका

इंदौर के एक एडवोकेट प्रकाश यादव ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीहोर की अदालत में याचिका दायर की है. एडवोकेट यादव ने पहले मंडी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन पुलिस ने सिर्फ डीजे संचालकों पर ही कार्रवाई की थी. अन्य कार्रवाई नहीं होने पर एडवोकेट प्रकाश यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

प्रदीप मिश्रा को आरोपी बनाने की मांग

इस याचिका में पंडित प्रदीप मिश्रा और विट्ठलेश सेवा समिति को अलग-अलग धाराओं में आरोपी बनाने की मांग की गई है. एडवोकेट् यादव का कहना है कि धाम में आयोजित कार्यक्रमों में भगदड़ और धक्का-मुक्की की घटनाएं होती रहती हैं. भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है.

कोर्ट में मांगा जवाब

याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने मंडी थाना पुलिस से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. बता दें कि कुबरेश्वर में आयोजित कांवड़ यात्रा में 3 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई थी. सभी मृतक अलग-अलग राज्यों के रहने वाले थे. वहीं आयोजन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जिसमें हजारों वाहन फंस गए थे. वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि कुछ लोगों के प्राण चले गए. इसका मुझे बहुत दुख है. आपका यह परिवार, समिति हमेशा आपके साथ खड़ी है.

