कुमार सानू के फैन को लगा सिंगर से ही डर, 3 बार की जान देने की कोशिश; जानिए क्या है ये अजीबोगरीब मामला

MP News: जबलपुर से अजीबोगरब मामला सामने आया है. यहां अस्पतालस में एक ऐसे युवक को भर्ती किया गया है जिसे गायक कुमार सानू का डर है. उसे लगता है कि कुमार सानू अपने फैंस से नाराज हैं और वे अपने प्रशंसकों को मार डालेंगे.
Jabalpur News: कुमार सानू अपने फैंस को मार डालेंगे....! ये बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन इस बात ने एक आम इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है. प्रमोद को हर वक्त इस बात का डर सताता है कि कुमार सानू अपने फैंस को मार डालेंगे जिसमें उसकी जान जाना भी तय है. इस भय से प्रमोद बार-बार खुद को नुकसान पहुंचाता है. प्रमोद के अंदर डर इतना बैठ गया है कि वो 3 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुका है.
युवक को कुमार सानू का डर
दरअसल प्रमोद मांक्षी बिहार के छपर का रहने वाला है जो नागपुर में रहकर काम करता है. 30 वर्षीय प्रमोद कुमार सानू के आवाज का दीवाना है वो हर पल हर वक्त कुमार सानू के गाने सुना करता था. वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब उसी प्रमोद को कुमार सानू से डर लगने लगा है. उसे लगता है कि कुमार सानू अपने प्रशंसकों से गुस्सा हैं और उन्हें मार डालेंगे. इसी डर की वजह से प्रमोद खुद को नुकसान पहुंचाता रह रहा है.
आत्महत्या करने की कोशिश
प्रमोद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं जिस वजह से वो अपने साले के खाथ वापस छपरा जा रहा था. लेकिन हद तो जबलपुर रेलवे स्टेशव पर हुई. नागपुर से जबलपुर स्टेशन पहुंचते ही प्रमोद ने स्टेशन परिसर में अपने पास रखी ब्लेड से खुद का गला, हाथ और पेट काट लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. उसका शरीर बुरी तरह खून से लथपथ था. फौरन प्रमोद के साले ने जीआरपी को सूचना दी जिसके बाद प्रमोद को नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया.
3 बार कि सुसाइड करने की कोशिश
अस्पताल में प्रमोद को ईएनटी विभाग में भर्ती किया गया. प्रमोद ने ईएनटी विभाग की पहली मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की. प्रमोद की इस हरकत के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल छा गया. डॉक्टरों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रमोद को संभाला. इस दौरान उसे हाथ, पैर, कमर में गंभीर चोटें आईं हैं. प्रमोद के साले ने बताया कि ट्रेन में सफर करने के दौरान भी प्रमोद भागने की कोशिश करता रहा है.
प्रमोद के मन में गायक को लेकर भ्रम पैदा हो गया है जो उसके दिमाग में 24 घंटे घुमता रहता है. यही वजह है कि प्रमोद की मानसिक हालात अभी ठीक नहीं है. अस्पताल में भर्ती प्रमोद का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वो अभी खतरे से बाहर है.
