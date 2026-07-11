इंतजार खत्म... 12 जुलाई को लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे पैसे, CM मोहन यादव जारी करेंगे 38वीं किस्त

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई को भिंड जिले के लहार में होने वाले एक भव्य राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस खास मौके पर CM डॉ. यादव सिंगल क्लिक के जरिए राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 38वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे कुल ₹1,835 करोड़ से ज्यादा की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी.
लाडली बहनों के लिए खुशखबरी!
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार, 12 जुलाई को भिंड जिले के लहार का दौरा करेंगे. वहां आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में CM डॉ. यादव लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से ₹1,835 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे. मध्य प्रदेश सरकार की इस बेहद लोकप्रिय योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को योजना की शुरुआत के बाद से 38वीं नियमित मासिक किस्त मिलेगी.
महिलाओं के खातों में आएंगे 1500 रुपये
नवंबर 2025 से राज्य सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता की राशि में ₹250 की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता लगातार मिल रही है. जून 2023 में योजना की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक सरकार ने कुल 37 किस्तों का नियमित ट्रांसफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.
238 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण
इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ.यादव इस कार्यक्रम में ₹238.96 करोड़ की लागत वाली 40 पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के मकसद से ₹83.33 करोड़ की लागत वाली 16 नई जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!