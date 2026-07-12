लाडली बहनों को सौगात: CM मोहन यादव ने जारी की योजना की 38वीं किस्त, क्या आपके खाते में आए 1500 रुपये?

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मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के तहत 38वीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,875 करोड़ ट्रांसफर किए. इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी गई है. इससे राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत मिली है और जुलाई के पेमेंट का उनका इंतजार खत्म हो गया है.
विकास कार्यों का उद्घाटन
इस बार यह किस्त तय समय से दो दिन पहले जारी की गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भिंड जिले में 322 करोड़ रुपये से ज़्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.
14 जून को जारी हुई थी 37वीं किस्त
लाड़ली बहना योजना की पिछली (37वीं) किस्त 14 जून को सागर जिले के केसली से जारी की गई थी. इस बार महिलाओं के खातों में पैसे दो दिन पहले ही पहुंच गए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग ₹238.96 करोड़ की लागत वाली 40 पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. इसके अलावा उन्होंने ₹83.33 करोड़ की लागत वाली 16 नई परियोजनाओं के लिए भूमि-पूजन और शिलान्यास भी किया.
क्या आपके खाते में आए 1500 रुपये?
आपके खाते में 38वीं किस्त का पैसा आया कि नहीं इसके लिए योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर Application and Payment Status टैब पर क्लिक करके और अपनी समग्र ID और OTP डालकर अपने अकाउंट का स्टेटस देख सकती हैं. इस पोर्टल पर फाइनल लिस्ट में शामिल नाम भी देखे जा सकते हैं. इससे आप यह पता लगा सकती हैं कि पैसे आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं. वहीं लाड़ली बहना योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रही महिलाओं को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार ने नए आवेदन लेने के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है.
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