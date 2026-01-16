लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई संख्या, ढाई साल में कटे 5.70 लाख नाम

Ladli Behna Yojana-मध्यप्रदेश सरकार की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी योजना से बड़ी संख्या में लाखों महिलाओं के नाम काटे गए हैं. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ढाई साल के अंतराल में 5 लाख 70 हजार से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं. अब इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार हो गई है. योजना की शुरुआत के समय यह संख्या 1 लाख 31 करोड़ थी. पिछले ढाई साल में लाखों महिलाओं के नाम बाहर हो गए हैं.

आज राशि की जाएगी ट्रांसफर

पिछले एक साल में लाड़ली बहना योजना में एक लाख से ज्यादा नाम कम हो गए हैं. अब इस योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, बल्कि योजना में पात्र महिलाओं के नाम उम्र और अन्य शर्तों के आधार पर कट रहे हैं. यही वजह है कि महिलाओं की संख्या 2023, 2024 और 2025 में बढ़ने की बजाय घट रही है.

योजना की शुरुआत में संख्या थी ज्यादा

जब लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई थी तब कुल 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे. इसके बाद 2 लाख 18 हजार 858 नाम आपत्तियों को आधार बनाकर काटे गए थे. अब यह संख्या 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा है. यानी पिछले ढाई सालों में 5 लाख 70 हजार महिलाओं के नाम योजना से बाहर किए गए हैं.

आज जारी होगी 32वीं किस्त

प्रदेश की बहनों की योजना की 32वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं के खाते में आज योजना की 32वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे. पात्र महिलाओं के खातों में आज 1836 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी. यह किस्त नर्मदापुरम के माखननगर में होने वाले आयोजन के दौरान ट्रांसफर की जाएगी. 32वीं किस्त में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी.

अब तक इतनी राशि हो चुकी है ट्रांसफर

इस योजना के तहत जून 2023 से दिसंबर 2025 के बीच 48 हजार 632 करोड़ 70 लाख रुपए हितग्राही महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं. वहीं जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान करीब 38 हजार 635 करोड़ 89 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. बता दें कि सीएम मोहन यादव घोषणा कर चुके हैं कि 2028 तक लाड़ली बहनों के खाते में 3 हजार रुपए हर महीने की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

