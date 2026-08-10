हर महीने ₹1500 से कितनी बदली लाड़ली बहनों की जिंदगी? 3 साल बाद मोहन सरकार जुटा रही रिपोर्ट

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लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में हर महीने ₹1,500 ट्रांसफर किए जाते हैं. अब जब यह योजना तीन साल पूरे कर रही है, तो जमीनी स्तर पर इसके असल असर का आकलन किया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि इन पैसों ने महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या असर डाला है. सरकार यह पता लगाना चाहती है कि इस आर्थिक मदद का महिलाओं की आर्थिक स्थिति, उनके परिवारों के जीवन स्तर और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा है.
सरकार करा रही इम्पैक्ट ऑडिट
दरअसल, लाड़ली बहना योजना के तीन साल पूरे होने पर राज्य सरकार जमीनी स्तर पर इसके असर का व्यापक आकलन कर रही है. योजना की समीक्षा करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच प्रमुख विभागों के अधिकारियों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत लाभार्थियों से सीधी बातचीत की सुविधा भी दी जा रही है. धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने भी इस संबंध में लाभार्थियों से सीधे बातचीत करके फीडबैक लिया है.
₹1500 से कितनी बदली लाड़ली बहनों की जिंदगी?
बता दें कि लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लागू की गई अहम योजनाओं में से एक है. 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जबरदस्त जीत के पीछे भी इस योजना के असर को एक मुख्य कारण बताया गया था. अब इस योजना के तीन साल पूरे होने पर सरकार इसके लंबे समय के असर का व्यवस्थित अध्ययन कर रही है. इससे यह पता चलेगा कि महिलाओं के खातों में हर महीने ₹1,500 ट्रांसफर करने से उनके जीवन पर कितना असर पड़ रहा है.
एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश
लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हर महीने ₹1,500 भेजती है. सरकार अब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को दी जा रही इस आर्थिक मदद का उनके जीवन स्तर और ग्रामीण व शहरी इलाकों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रही है. इस योजना का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के लिए कई अहम विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है. समिति को निर्देश दिया गया है कि वह योजना के असर का अध्ययन और विश्लेषण पूरा करे और एक महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे.
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