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Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 1,750 रुपये, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 39वीं किस्त

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे. इस योजना के तहत राज्य भर की 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 19, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:01 PM IST
Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 1,750 रुपये, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 39वीं किस्त

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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