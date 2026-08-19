Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 1,750 रुपये, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 39वीं किस्त

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मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए आज (19 अगस्त) का दिन बेहद खास है. मुख्यमंत्री मोहन यादव मैहर जिले से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करने वाले हैं. इस बार हर महीने मिलने वाली ₹1,500 की नियमित सहायता राशि के अलावा रक्षाबंधन के मौके पर पात्र महिलाओं को ₹250 की अतिरिक्त विशेष राशि भी मिल रही है. इस तरह हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में कुल ₹1,750 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.
CM मोहन आज ट्रांसफर करेंगे 39वीं किस्त
दरअसल, रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को है. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लाड़ली बहनों को तोहफा देंगे. इस योजना की 39वीं किस्त के तहत हर पात्र महिला को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके अलावा, रक्षाबंधन के लिए महिलाओं को ₹250 की खास मदद भी दी जाएगी. इस तरह रेगुलर किस्त और रक्षाबंधन के तोहफे को मिलाकर हर पात्र महिलाओं के बैंक खाते में DBT के जरिए कुल ₹1,750 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.
₹2,148 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी
इस सिंगल-क्लिक ट्रांसफर के जरिए सरकार राज्यभर में कुल 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में भेजेगी. जून 2023 में इस स्कीम के शुरू होने के बाद से 39 किस्तों में ₹63,248 करोड़ की बड़ी रकम बांटी जा चुकी है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के लिए ₹23,882.81 करोड़ का खास बजट प्रावधान किया है.
मैहर में मां शारदा लोक फेज-1 का भूमिपूजन
लाड़ली बहना योजना के तहत फंड जारी करने के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव मैहर जिले में विकास परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लगभग ₹256 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमिपूजन करेंगे. साथ ही विश्व-प्रसिद्ध मां शारदा लोक के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे. यह राज्य-स्तरीय कार्यक्रम मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
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