Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2958268
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

इंतजार खत्म! आज लाडली बहनों के खातों में खटाखट आएंगे पैसे, CM मोहन करेंगे ट्रांसफर

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज श्योपुर जिले में लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. एक करोड़ 26 लाख महिलाओं को आज यह राशि मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंतजार खत्म! आज लाडली बहनों के खातों में खटाखट आएंगे पैसे, CM मोहन करेंगे ट्रांसफर

Ladli Behna Yojana Latest Update: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज खुशखबरी है. दिवाली से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. बता दें कि प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्योपुर से सिंगल क्लिक से उनके खातों में 1,541 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे, जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था. अपडेट जारी है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ladli Behna Yojanamp news

Trending news

Ladli Behna Yojana
इंतजार खत्म! आज लाडली बहनों के खातों में खटाखट आएंगे पैसे, CM मोहन करेंगे ट्रांसफर
ujjain news
उज्जैन रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 16 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, तुरंत चेक करें
ujjain news
उज्जैन में दिल दहला देने वाली वारदात, सिर्फ इस चीज के लिए महिला की हत्या
chhattisgarh news
बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज
chhattisgarh news
खून से लथपथ लाशें, सिर्फ 10 हजार का था विवाद... पड़ोसी ने ली पति-पत्नी की जान
chhattisgarh news
शादी से इनकार, अफेयर खुलने का डर...फिर दो हत्या, 18 महीने बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री
IAS nagarjun gowda
IAS सृष्टि देशमुख के पति नागार्जुन गौड़ा विवादों में, 4000 में किया करोड़ों का खेल
chhattisgarh news
भीख मांगने वाले निकले अपहरणकर्ता, 10 साल के बच्चे का अपहरण करने को कोशिश, हुई पिटाई
indore news
इंदौर में हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, कर दी हत्या
mp news
दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, बांधकर पीटा