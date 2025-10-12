इंतजार खत्म! आज लाडली बहनों के खातों में खटाखट आएंगे पैसे, CM मोहन करेंगे ट्रांसफर

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज श्योपुर जिले में लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. एक करोड़ 26 लाख महिलाओं को आज यह राशि मिलेगी.
Trending Photos
Ladli Behna Yojana Latest Update: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज खुशखबरी है. दिवाली से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. बता दें कि प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्योपुर से सिंगल क्लिक से उनके खातों में 1,541 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे, जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था. अपडेट जारी है...