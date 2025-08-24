लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनें न करें ये एक गलती, वरना नहीं मिलेंगे 1250 रुपये!

Ladli behna yojana MP: लाड़ली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही 10 हजार महिलाओं के नाम काटे गए है, नाम कटने की वजह से महिलाओं में सनसनी फैल गई है. हालांकि महिला बाल विकास की ओर से नाम काटे जाने की वजह सामने आई है. ऐसे में इस खबर से जानिए किस गलती से आपका नाम भी योजना से बाहर किया जा सकता है.

10 हजार महिलाएं हुई योजना से आउट

ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है. यहां लाड़ली बहना पोर्टल से 10 हजार महिलाओं के नाम योजना से कट गए है. जिन महिलाओं के नांम कटे है उन्हें अब लाड़ली बहना की राशि नहीं मिलेगी. इसको लेकर महिलाओं की अनदेखी सामने आई है जिसकी वजह से महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. वर्तमान में राजगढ़ में सिर्फ 296000 बहनों को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है.

ओटीपी और उम्र है वजह

राजगढ़ महिला बाल विकास अधिकारी की ओर से बताया गया कि पोर्टल से खुद ही हट रहे है. जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो रही उनके नाम लाड़ली बहना पोर्टल से खुद ही हट रहे है. वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनके नाम ओटीपी के कारण हटे है. राजगढ़ में 1300 से अधिक ऐसी महिलाएं है जिन्होंने गलती से गलत ओटीपी डाल डिया. गलत ओटीपी की वजह से अब उन्हें याजना का लाभ नहीं मिल रहा है. और नाम कट गए है. ऐसे में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाते समय ओटीपी और अपने जन्म तिथि पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. नहीं तो इस एक गलती से आप भी योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगी.

कब तक जुड़ेंगे नाम

वहीं योजना से वंचित महिलाएं अब योजना से अपने नाम जुड़ने का इंतजार कर रही है. जिला महिला बाल विकास विभाग का कहना है कि विभागीय स्तर पर नए नाम जोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. वहीं 7 अगस्त को नरसिंहगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर को आदेश जारी कर बहनों के नाम जोड़ने के आदेश दिए थे. हालांकि अभी तक इस दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

सोर्स: पत्रिका