/Explainer: महिलाएं कितनी हुईं आत्मनिर्भर और सरकार के खजाने पर कितना पड़ा भार? जानिए लाड़ली बहना योजना का पूरा हिसाब-किताब

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MP Government Scheme News: देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का मकसद है कि अलग-अलग वर्गों के लोगों को जरूरत के समय आर्थिक रूप से राहत मिल सके. ऐसी ही एक मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है, जो करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद देने वाली बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है. इस योजना के माध्यम से हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. फिलहाल अभी पात्र बहनों को हर महीने 1500-1500 रुपए दिए जाते हैं. इससे पहले महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते थे. इस राशि से करोड़ों महिलाएं छोटे-मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
दरअसल, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने की थी. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, 15 मार्च 2023 में इस की घोषणा की गई थी, जबकि पहली किस्त जून 2023 से महिलाओं के खाते में पहुंचनी शुरू हो गई. हालांकि, शुरूआत में सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से हर महीने सिर्फ 1000 रुपए दिए जाते थे. इसके बाद सितंबर 2023 में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए. यह 1250 रुपए की राशि करीब 2 साल नवंबर 2025 तक दी गई. इसके बाद इसे बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होने शुरू हो गए. लगभग तीन साल के अंदर इस योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपए से 1500 रुपए कर दिए.
अब तक कितनी किस्तें आ चुकी हैं
फिलहाल, लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं. इस साल जुलाई 2026 में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 38वीं किस्त के 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई थी. अगस्त 2026 में 39वीं किस्त को लेकर महिलाओं को 1,500 रुपये मिलने हैं. यहां एक जरूरी हिसाब समझना भी ठीक रहेगा. अगर किसी महिला को शुरुआत से हर किस्त लगातार मिली हो, तो जून से अगस्त 2023 तक 3 किस्तों में 1,000 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये मिले. सितंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 26 किस्तों में 1,250 रुपये के हिसाब से 32,500 रुपये और नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक 10 किस्तों में 1,500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये बनते हैं. 38 किस्तों का कुल जोड़ 49,000 रुपये प्रति महिला बैठता है.
इस पर सरकार का कितना खर्चा
सरकार के लिए यह योजना हर महीने हजारों करोड़ रुपये का खर्च लेकर आती है. जुलाई 2026 की 38वीं किस्त में ही 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1,835 करोड़ रुपये से अधिक भेजे गए. मौजूदा 1,500 रुपये की दर को करीब 1.25 करोड़ लाभार्थियों पर रखें तो एक सामान्य महीने में करीब 1,875 करोड़ रुपये की जरूरत बैठती है. सालभर का मोटा हिसाब लगभग 22,500 करोड़ रुपये बनता है. वित्त वर्ष 2025-26 में राशि बढ़ने के बाद योजना के संभावित खर्च का सरकारी आंकड़ा 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये बताया गया था. फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री की ओर से यह भी बताया गया था कि योजना के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है.
2023 से अब तक हिसाब-किताब
यहां एक बात साफ रखना जरूरी है कि 2023 से जुलाई 2026 तक सरकार की तरफ से खर्च हुई पूरी रकम का हिसाब सिर्फ 1,500 रुपये को 38 से गुणा करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि शुरुआत में 1,000 रुपये, फिर 1,250 रुपये और अब 1,500 रुपये की किस्त मिल रही है. अगर किसी महिला को शुरुआत से लगातार सभी 38 किस्तें मिली हैं, तो जून से अगस्त 2023 तक 3 किस्तों के 3,000 रुपये, सितंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 26 किस्तों के 32,500 रुपये और नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक 9 किस्तों के 13,500 रुपये मिलते हैं. यानी 38 किस्तों में एक महिला को कुल 49,000 रुपये मिले. इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है. तो लगभग ₹61,250 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए सरकार बांट चुकी है. वहीं, सरकारी स्तर पर फरवरी 2026 तक योजना के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई थी.
कौन पात्र है और कौन अपात्र?
लाड़ली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी पात्र महिलाओं को दिया जाता है. इसमें विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, तलाकशुदा शामिल हो सकती हैं. आवेदन के लिए उम्र संबंधी शर्तें और परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ी पात्रता पूरी करना जरूरी है. योजना की पात्रता में परिवार की आय, आयकरदाता होना, सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी लाभ जैसी शर्तों को देखा जाता है. इसी तरह परिवार की कृषि भूमि और वाहन से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं. इसलिए केवल महिला का मध्य प्रदेश निवासी होना ही काफी नहीं है. आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा पात्रता शर्तें जरूर देख लें, क्योंकि नियमों और दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं.
लाड़ली बहना योजना में आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं.
2. मोबाइल नंबर, जरूरी जानकारी दर्ज कर सत्यापन कर पंजीयन करें.
3. फॉर्म में नाम, पता, समग्र आईडी और परिवार की जानकारी सही भरें
4. अपने बैंक खाते की सही जानकारी दर्ज करें, आधार-डीबीटी की स्थिति जांचें.
5. आधार कार्ड, समग्र आईडी और मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं.
6. पूरी जानकारी दोबारा चेक करने के बाद आवेदन पर सबमिट करें.
7. आवेदन क्रमांक सुरक्षित रखें, आगे स्टेटस चेक करने में काम आएगा.
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
1. आवेदिका का आधार कार्ड (e-KYC सहित) होना जरूरी है.
2. परिवार या सदस्य की समग्र आईडी भी जरूरी
3. स्वयं का बैंक खाता, जो आधार से लिंक होना चाहिए.
4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जिस पर OTP आ सके.
5. निवास प्रमाण पत्र (सिर्फ मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी)
6. आवेदिका की पासपोर्ट साइज फोटो
स्टेटस कैसे चेक करें?
1. सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2. वेबसाइट पर 'आवेदन की स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें.
3. अपना आवेदन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक दर्ज करें.
4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.
5. अपने मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें.
6. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें.
7. स्क्रीन पर आपके आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा.
पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
1. सबसे पहले लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
2. आधार लिंक और DBT की स्थिति जाने विकल्प पर क्लिक करें.
3. अपना ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक या समग्र सदस्य क्रमांक दर्ज करें.
4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.
5. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें.
6. अब सबमिट पर क्लिक करें.
7. स्क्रीन पर आपकी आधार लिंक और DBT की स्थिति दिखाई देगी.
लाभार्थियों की लिस्ट कैसे देखें?
1. लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
2. अंतिम सूची वाले विकल्प पर क्लिक करें.
3. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.
5. मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें.
6. अब सत्यापित करें.
7. इसके बाद लाभार्थी सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.
8. इस सूची में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.
इस योजना की चुनाव में भूमिका
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित हुई. करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे पैसे पहुंचने से योजना ने महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई. 2023 में बीजेपी ने 165 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की, वहीं 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीत लीं. चुनाव के बाद राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई. इसके बाद अब 3,000 रुपये तक बढ़ाने का वादा भी किया गया. माना जा रहा है कि इस योजना के तहत बीजेपी ने महिला मतदाताओं का भरोसा जीतकर मजबूत पकड़ बनाई है.