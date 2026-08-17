/Explainer: महिलाएं कितनी हुईं आत्मनिर्भर और सरकार के खजाने पर कितना पड़ा भार? जानिए लाड़ली बहना योजना का पूरा हिसाब-किताब

2023 से अब तक हिसाब-किताब

यहां एक बात साफ रखना जरूरी है कि 2023 से जुलाई 2026 तक सरकार की तरफ से खर्च हुई पूरी रकम का हिसाब सिर्फ 1,500 रुपये को 38 से गुणा करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि शुरुआत में 1,000 रुपये, फिर 1,250 रुपये और अब 1,500 रुपये की किस्त मिल रही है. अगर किसी महिला को शुरुआत से लगातार सभी 38 किस्तें मिली हैं, तो जून से अगस्त 2023 तक 3 किस्तों के 3,000 रुपये, सितंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 26 किस्तों के 32,500 रुपये और नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक 9 किस्तों के 13,500 रुपये मिलते हैं. यानी 38 किस्तों में एक महिला को कुल 49,000 रुपये मिले. इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है. तो लगभग ₹61,250 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए सरकार बांट चुकी है. वहीं, सरकारी स्तर पर फरवरी 2026 तक योजना के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई थी.



कौन पात्र है और कौन अपात्र?

लाड़ली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी पात्र महिलाओं को दिया जाता है. इसमें विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, तलाकशुदा शामिल हो सकती हैं. आवेदन के लिए उम्र संबंधी शर्तें और परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ी पात्रता पूरी करना जरूरी है. योजना की पात्रता में परिवार की आय, आयकरदाता होना, सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी लाभ जैसी शर्तों को देखा जाता है. इसी तरह परिवार की कृषि भूमि और वाहन से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं. इसलिए केवल महिला का मध्य प्रदेश निवासी होना ही काफी नहीं है. आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा पात्रता शर्तें जरूर देख लें, क्योंकि नियमों और दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं.