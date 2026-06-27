/दिल्ली से जबलपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में वकील के साथ मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, सांसद ने जताई नाराजगी

राज्यसभा सांसद ने जताई नाराजगी

यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है. राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया. सांसद तन्खा ने चार घंटे तक FIR दर्ज न होने पर मध्य प्रदेश के DGP से सवाल किया और पर्यटक के साथ हुए बर्ताव के लिए DGP और राज्य सरकार, दोनों पर सवाल उठाए. फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.