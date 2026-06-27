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दिल्ली से जबलपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में वकील के साथ मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, सांसद ने जताई नाराजगी

Jabalpur News: दिल्ली से जबलपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट (6E-6038) में हैंड लगेज निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ मारपीट और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद जबलपुर के खमरिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST
दिल्ली से जबलपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में वकील के साथ मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, सांसद ने जताई नाराजगी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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