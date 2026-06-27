/दिल्ली से जबलपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में वकील के साथ मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, सांसद ने जताई नाराजगी

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Jabalpur News: दिल्ली से जबलपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6038 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक यात्री ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ मारपीट की. कोलकाता के रहने वाले वकील सुहान मुखर्जी अपने तीन साल के बच्चे और एक केयरटेकर के साथ दिल्ली से जबलपुर जा रहे थे. फ्लाइट के अंदर हैंड लगेज निकालने को लेकर उनकी एक सह-यात्री योगेश बंसल से बहस हो गई. आरोप है कि यह बहस इतनी बढ़ गई कि योगेश बंसल ने वकील सुहान के साथ हिंसक मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.
जबलपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद कोलकाता के रहने वाले एडवोकेट सुहान मुखर्जी ने खमरिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित का सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें उनके सिर, कंधे और पीठ पर चोटों की पुष्टि हुई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
राज्यसभा सांसद ने जताई नाराजगी
यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है. राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया. सांसद तन्खा ने चार घंटे तक FIR दर्ज न होने पर मध्य प्रदेश के DGP से सवाल किया और पर्यटक के साथ हुए बर्ताव के लिए DGP और राज्य सरकार, दोनों पर सवाल उठाए. फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील सुहान मुखर्जी दिल्ली से जबलपुर पहुंचे. उनके साथ तीन साल का एक बच्चा और एक केयरटेकर भी था. वे इंडिगो की फ़्लाइट 6E-6038 से यात्रा कर रहे थे, जिसमें योगेश बंसल नाम का एक यात्री भी था. आरोप है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब मुखर्जी अपना सामान ले रहे थे, तो बंसल के साथ उनका झगड़ा हो गया और बंसल ने वकील के साथ मारपीट की.
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