MP News: सिंगरौली में नेताओं के लिए अलग नियम? कल हेलमेट बांटे, आज खुद बिना हेलमेट निकाली तिरंगा यात्रा
Singrauli News: सिंगरौली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को हेलमेट बांटे थे, लेकिन आज तिरंगा यात्रा के दौरान वो खुद बिना हेलमेट के दिखे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:23 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में भाजपा विधायक रामनिवास शाह जिन्होंने कल रक्षाबंधन पर 251 महिलाओं को हेलमेट वितरित किए थे. लेकिन आज उन्होंने खुद और उनके सैकड़ों समर्थकों ने तिरंगा यात्रा के दौरान हेलमेट नहीं पहना. विधायक पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि उनके साथ चल रहे ज़्यादातर कार्यकर्ता भी बिना हेलमेट के थे. यातायात नियमों के इस खुलेआम उल्लंघन के बावजूद यातायात पुलिस या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए इसे भाजपा की कथनी और करनी का अंतर बताया है.

यह भी पढ़ें: खंडवा में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में रचाई शादी, कहा सनातन धर्म में महिलाओं को मानते है देवी!

 

बगैर हेलमेट निकाली तिरंगा यात्रा
दरअसल, सिंगरौली में रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने 251 महिलाओं को सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर हेलमेट बांटे थे, लेकिन आज वो खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए. तिरंगा यात्रा के दौरान वो खुद बिना हेलमेट के बाइक की पिछली सीट पर बैठे नजर आए. उनके सैकड़ों समर्थक भी बिना हेलमेट के सड़कों पर बाइक चलाते नजर आए. इस दौरान ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

यह भी पढ़ें: पानी-पानी हुआ सिवनी! बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर, अंडर ब्रिज में भरा पानी

 

कथनी और करनी में फर्क- कांग्रेस
बता दें कि रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तिरंगा यात्रा शुरू की गई थी. इस यात्रा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह भी बुलेट पर सवार होकर और हाथ में तिरंगा लिए यात्रा में शामिल हुए. हालांकि, इस दौरान बड़ी संख्या में बाइक सवारों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया. न तो ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहना था और न ही खुद विधायक या उनके ड्राइवर ने.  इस मामले में जब विधायक रामनिवास शाह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ. वहीं कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश महासचिव रामनिवास तिवारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

mp newsSingrauli news

;