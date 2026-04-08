MP Breaking News LIVE: भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, जुटेंगे प्रदेशभर के टीचर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य के ऊपरी इलाकों में इस समय तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं, जिसके चलते तूफान और बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है. भोपाल में शिक्षक TET के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. पूरे राज्य से शिक्षक DPI के बाहर इकट्ठा होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मेडिटेशन के लिए छुट्टी दी जाएगी. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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