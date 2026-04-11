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MP Breaking News LIVE: रायसेन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: रायसेन में आज से तीन दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा. यह कार्यक्रम 13 अप्रैल तक चलेगा. इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन भी शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:13 AM IST
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MP Breaking News LIVE: रायसेन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश भर में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद का तीसरा दिन है. अब तक 5,220 किसानों से 22,521 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. इस बीच, CM डॉ. मोहन यादव आज रायसेन जिले में राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव में शामिल होंगे. उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे. यह कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देश भर से किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे. इस बीच राज्य के मौसम के मिजाज में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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11 April 2026
10:46 AM

बालाघाट में जल्द होगा जनजातीय महोत्सव
नक्सल मुक्त हुए बालाघाट में जल्द ही जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस आयोजन के निर्देश दिए हैं, जिसमें जनजातीय संस्कृति, परंपरा और खेल गतिविधियों को प्रमुखता दी जाएगी. महोत्सव में बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य, बिदरी, बीज पंडूम और बड़ा देव पूजा जैसे कार्यक्रम होंगे. इसके साथ ही बोरा दौड़, मटका रेस और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा.

10:45 AM

गेहूं खरीदी का आज तीसरा दिन
एमपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी का आज तीसरा दिन है. अब तक 5220 किसानों से 22,521 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है. किसानों ने बड़ी संख्या में अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कराए हैं, जिनकी कुल मात्रा 6.74 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है. 

 

10:44 AM

राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव
रायसेन के दशहरा मैदान में तीन दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. यह कार्यक्रम आज (11 अप्रैल) से 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देशभर से किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और कृषि विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे.

 

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