MP Breaking News LIVE: रायसेन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश भर में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद का तीसरा दिन है. अब तक 5,220 किसानों से 22,521 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. इस बीच, CM डॉ. मोहन यादव आज रायसेन जिले में राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव में शामिल होंगे. उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे. यह कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देश भर से किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे. इस बीच राज्य के मौसम के मिजाज में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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