MP Breaking News LIVE: सीहोर जिले के दौरे पर CM मोहन, आज जारी की जाएगी लाडली बहना योजना की राशि, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में तापमान 4-5 डिग्री तक बढ़ गया है. रतलाम में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो 40 डिग्री तक पहुंच गया. आज उन्नत कृषि महोत्सव का दूसरा दिन है, जहां फसल कटाई प्रबंधन और AI-आधारित समाधानों पर चर्चा की जाएगी. इस बीच CM मोहन यादव आज सीहोर जिले के दौरे पर हैं, जहां वे लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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