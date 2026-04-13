MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक का आज, प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें

MP News Updates: 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है. पिछले 24 घंटों में पांच शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. रतलाम में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उधर, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें किसानों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. साथ ही मुख्यमंत्री जबलपुर और अमरकंटक के दौरे पर रहेंगे. सागर जिले से भी एक आपराधिक घटना की रिपोर्ट भी सामने आई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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