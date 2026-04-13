MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक का आज, प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है. इस कैबिनेट बैठक के दौरान किसानों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना है. इस बीच मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर महसूस होने लगा है. पिछले 24 घंटों में पांच शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है. पिछले 24 घंटों में पांच शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. रतलाम में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उधर, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें किसानों से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. साथ ही मुख्यमंत्री जबलपुर और अमरकंटक के दौरे पर रहेंगे. सागर जिले से भी एक आपराधिक घटना की रिपोर्ट भी सामने आई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे सुबह 9:45 बजे सचिवालय पहुंचेंगे, जहां सुबह 9:50 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग होगी और उसके बाद सुबह 10:00 बजे कैबिनेट बैठक होगी. इसके बाद वे दोपहर 12:45 बजे स्टेट हैंगर से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और अमरकंटक जाएंगे. वहां वे दोपहर 2:25 बजे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 3:15 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. शाम 4:00 बजे, वे नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का दौरा करेंगे. इसके बाद, वे शाम 4:30 बजे अमरकंटक से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 5:25 बजे भोपाल लौट आएंगे.
एमपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर अब दिखने लगा है. पिछले 24 घंटों में पांच शहरों में तापमान 40°C के पार पहुंच गया है. रतलाम में सबसे ज्यादा तापमान 41°C दर्ज किया गया. खजुराहो, धार और मंडला में भी तापमान 40°C से ऊपर रहा. कई अन्य शहरों में पारा 38°C से 39°C के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 16 अप्रैल से लू का असर शुरू होने की संभावना है.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मंत्रालय में आयोजित होगी, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी. इस बैठक में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर बड़े फैसले ले सकती है, जिससे किसानों को राहत मिल सकती है.