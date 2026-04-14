MP Breaking News LIVE: अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे CM मोहन, तेज गर्मी का दौर शुरू, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें

MP News Updates: 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद वे महू में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल होंगे. आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भोपाल में सार्वजनिक अवकाश है, जिसके चलते सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. भाजपा का सेवा प्रकल्प अभियान भी आज ही शुरू होने वाला है. इस बीच पूरे राज्य में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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