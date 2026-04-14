MP Breaking News LIVE: अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे CM मोहन, तेज गर्मी का दौर शुरू, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव इनमें से कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद वे महू में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल होंगे. आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भोपाल में सार्वजनिक अवकाश है, जिसके चलते सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. भाजपा का सेवा प्रकल्प अभियान भी आज ही शुरू होने वाला है. इस बीच पूरे राज्य में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
एमपी में भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है और 16 अप्रैल से लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. पिछले 24 घंटों में रतलाम का तापमान सबसे अधिक 41.2°C दर्ज किया गया, जबकि नर्मदापुरम, धार और अन्य शहरों में भी 40°C के आसपास तापमान रहा.
आज रहेगा अवकाश
डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इसके साथ ही प्रदेश के बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी.
अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे CM मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंबेडकर जयंती के अवसर पर व्यस्त दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 10:30 बजे भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद दोपहर 1 बजे महू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. 2 बजे इंदौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे. शाम 5 बजे भोपाल लौटकर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.