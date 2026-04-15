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MP Breaking News LIVE: CM मोहन घोषित करेंगे 10वीं-12वीं का रिजल्ट, शिक्षकों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार की बैठक, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज MP बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के नतीजों की घोषणा करेंगे. इस सीजन में पहली बार, मध्य प्रदेश में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:05 AM IST
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MP Breaking News LIVE: CM मोहन घोषित करेंगे 10वीं-12वीं का रिजल्ट, शिक्षकों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार की बैठक, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य भर में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. इस मौसम में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. 16 और 17 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में भीषण लू चलने की संभावना है. उधर, शिक्षकों की हड़ताल को टालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आज एक बैठक करने वाली है. साथ ही MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन नतीजों की घोषणा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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15 April 2026
09:02 AM

वेदांत प्लांट में भीषण हादसे में 16 की मौत
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांत प्लांट में हुए भयानक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि 34 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. इस दुखद घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है. रिपोर्टों के अनुसार मृतकों के शव अलग-अलग जगहों पर रखे गए हैं. पांच शव रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में, पांच जिला अस्पताल में और चार वेदांता प्लांट परिसर के अंदर हैं, जबकि दो लोगों की मौत रायपुर के काल्डा अस्पताल में हुई.

 

08:23 AM

आज जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के नतीजे आज सुबह 11:00 बजे जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल स्थित समत्व भवन से इन नतीजों की घोषणा करेंगे. इस बार कक्षा 10 और 12 के नतीजों के साथ-साथ DPSE मुख्य परीक्षा के नतीजे भी जारी किए जाएंगे. छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जहां छात्र अपने नतीजे देख सकते हैं. छात्र अपने घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और DigiLocker के माध्यम से आसानी से अपने नतीजे देख सकेंगे.

08:22 AM

एमपी में तेज गर्मी
मध्य प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है और इस सीजन में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. नर्मदापुरम सबसे गर्म शहर रहा, जहां 42.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने 16 और 17 अप्रैल को कई जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए सागर और अशोकनगर में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. 

 

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