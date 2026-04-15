MP Breaking News LIVE: CM मोहन घोषित करेंगे 10वीं-12वीं का रिजल्ट, शिक्षकों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार की बैठक, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य भर में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. इस मौसम में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. 16 और 17 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में भीषण लू चलने की संभावना है. उधर, शिक्षकों की हड़ताल को टालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आज एक बैठक करने वाली है. साथ ही MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन नतीजों की घोषणा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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