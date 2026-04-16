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MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन, सिवनी में CM मोहन का रोड शो, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का दिन बेहद व्यस्त और विकास-केंद्रित रहने वाला है. भोपाल में जनगणना अभियान की शुरुआत की जाएगी. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:27 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन, सिवनी में CM मोहन का रोड शो, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से 14 जिलों के लिए लू (हीटवेव) की चेतावनी जारी की गई है. भोपाल में 'नारी शक्ति वंदन' पहल के संबंध में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सिवनी में वे हनुमान मंदिर से पुराने बस स्टैंड तक आयोजित एक भव्य रोड शो के माध्यम से सीधे जनता से संवाद करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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16 April 2026
08:22 AM

नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन
भोपाल में आज नगर निगम परिषद द्वारा नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आईएसबीटी स्थित नगर निगम मुख्यालय में होगा. सम्मेलन में महिला पार्षद भाग लेंगी और नारी सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी. 

08:08 AM

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है. सुबह 9:55 बजे भोपाल स्थित समत्व भवन से जनगणना का शुभारंभ करने के बाद, वे प्रशासनिक अकादमी में 'जनजातीय उप-योजना बजट' पर आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे. दोपहर में मुख्यमंत्री नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पहुंचेंगे, जहां वे एक भव्य रोड शो में शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त वे नर्मदापुरम-टिमरनी सड़क के उन्नयन के लिए भूमि पूजन (शिलान्यास समारोह) करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे.

 

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