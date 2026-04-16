MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन, सिवनी में CM मोहन का रोड शो, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से 14 जिलों के लिए लू (हीटवेव) की चेतावनी जारी की गई है. भोपाल में 'नारी शक्ति वंदन' पहल के संबंध में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सिवनी में वे हनुमान मंदिर से पुराने बस स्टैंड तक आयोजित एक भव्य रोड शो के माध्यम से सीधे जनता से संवाद करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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