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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार, शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे. दूसरी ओर TET मुद्दे को लेकर आज भोपाल में शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं. इस बीच मौसम के मिजाज में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:07 AM IST
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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार, शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. खजुराहो में पारा चढ़कर 43.2°C तक पहुंच गया है. आज 16 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, भोपाल में शिक्षक TET को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. TET की अनिवार्य आवश्यकता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है. वहीं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे. वे दो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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18 April 2026
09:06 AM

नगरीय निकायों की बड़ी समीक्षा बैठक
छत्तीसगढ़ के सभी शहरी स्थानीय निकायों की एक बड़ी समीक्षा बैठक 20 अप्रैल को होनी है. उपमुख्यमंत्री और शहरी प्रशासन मंत्री, अरुण साव, रायपुर में होने वाली इस दो-दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में राजस्व संग्रह, बिजली बिलों के भुगतान और वेतन वितरण की समीक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा. बैठक में नालंदा कॉम्प्लेक्स के निर्माण, जल आपूर्ति सेवाओं और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

08:11 AM

एमपी के 16 जिलों में लू का अलर्ट
पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है. खजुराहो में 43.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि नौ शहरों में पारा 42°C से ऊपर पहुंच गया है. उमरिया, टीकमगढ़, मंडला, दमोह और गुना-दतिया सहित कई जिलों में भीषण गर्मी जारी है. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. मौजूदा हालात को देखते हुए 12 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.

 

08:09 AM

पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पश्चिम बंगाल में BJP उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे. वे कमरहाटी में अरूप चौधरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5:00 बजे खड़गपुर में दिलीप घोष के समर्थन में एक रैली करेंगे. इस दौरान वे दो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए माहौल बनाने का प्रयास करेंगे. इन कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री शाम 7:40 बजे कोलकाता से भोपाल के लिए रवाना होंगे और रात 9:55 बजे भोपाल पहुंचेंगे.

 

08:08 AM

शिक्षकों का आज राजधानी में प्रदर्शन
भोपाल में आज TET की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदेशभर के शिक्षक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं. दशहरा मैदान में ‘मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा’ के तहत 50 हजार से अधिक शिक्षकों के जुटने की संभावना है. शिक्षक TET को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इस बीच राज्य सरकार ने मामले में रिव्यू पिटीशन भी दायर की है. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सतर्क है.

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