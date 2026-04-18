MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार, शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. खजुराहो में पारा चढ़कर 43.2°C तक पहुंच गया है. आज 16 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, भोपाल में शिक्षक TET को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. TET की अनिवार्य आवश्यकता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है. वहीं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे. वे दो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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