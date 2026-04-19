MP Breaking News LIVE: उज्जैन -इंदौर और धार दौरे पर CM मोहन, परशुराम जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज पूरे मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न स्थानों पर आयोजित परशुराम जयंती कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भीषण गर्मी के बीच राज्य का मौसम एक बार फिर 'यू-टर्न' ले चुका है. रविवार को तीन जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन, इंदौर और धार के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. साथ ही जनापाव में आयोजित होने वाले परशुराम जयंती समारोह में भी शामिल होंगे. पूरे मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
विपक्ष को घेरेगी बीजेपी
भोपाल में BJP महिला आरक्षण बिल पास न होने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने जा रही है. पार्टी 10 दिनों तक चलने वाला एक राज्यव्यापी अभियान चलाएगी, जिसमें ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन शामिल होंगे. इस दौरान लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वे इस अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी देंगे. BJP का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियां महिला-विरोधी हैं.
MP में भव्य रुप से मनाई जाएगी परशुराम जयंती
मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज प्रकटोत्सव समारोह में शामिल होंगे. जनापाव में ₹17.41 करोड़ की लागत से एक 'परशुराम-श्री कृष्ण लोक' विकसित किया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्यक्रम के दौरान महाभारत काल के हथियारों और शस्त्रों पर आधारित एक प्रदर्शनी, साथ ही चक्रव्यूह की कला का भी उद्घाटन किया जाएगा.
सीएम मोहन आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन, इंदौर और धार के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 10 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद पीएम श्री हेली सेवा का उद्घाटन करेंगे. 11:35 बजे उज्जैन पहुंचकर पुलिस लाइन हेलीपैड पर नए प्रतीक्षालय का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद हामूखेड़ा और कार्तिक मेला ग्राउंड में सामूहिक विवाह और कन्या विवाह कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दोपहर में जानापाव में परशुराम जयंती समारोह और फिर धार जिले के सिसोदिया में विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे.