MP Breaking News LIVE: उज्जैन -इंदौर और धार दौरे पर CM मोहन, परशुराम जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भीषण गर्मी के बीच राज्य का मौसम एक बार फिर 'यू-टर्न' ले चुका है. रविवार को तीन जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन, इंदौर और धार के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. साथ ही जनापाव में आयोजित होने वाले परशुराम जयंती समारोह में भी शामिल होंगे. पूरे मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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