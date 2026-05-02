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MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: सीएम मोहन यादव  आज भोपाल में राष्ट्रीय सेमिनार "इनोवेशन्स इन ग्रीन बिल्डिंग प्रेक्टीसेस में शामिल होंगे. इस बीच मौसम से जुड़ी जानकारियों के अलावा कई अन्य खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 02, 2026, 09:24 AM IST
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MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 2 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित 'ग्रीन बिल्डिंग्स' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे. इस बीच आज 21 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और कई जगहों पर आंधी-तूफान की भी संभावना है. साथ ही विभिन्न निगमों और मंडलों में नियुक्तियां भी की गईं. एक दर्जन से अधिक पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की गई. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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02 May 2026
09:17 AM

उज्जैन में बड़ी कार्रवाई
उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ़्तार किया है, जो ट्रैक्टर से जुड़े घोटालों के जरिए किसानों के साथ धोखाधड़ी करता था. इस पूरी कार्रवाई को भाटपचलाना थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह चौधरी और उनकी टीम ने SDOP खाचरौद, आकांक्षा बेचोटे के मार्गदर्शन में अंजाम दिया.

08:16 AM

निगम-मंडल नियुक्तियां
शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने एक बार फिर आदेश जारी कर एक दर्जन से अधिक निगमों, बोर्डों और विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा की. संदीप जैन को जबलपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि वीरेंद्र गोयल सिंगरौली के औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण का कार्यभार संभालेंगे. 

08:16 AM

बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में पार्किंग में जमा होंगे मोबाइल
BJP ने अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए अपने ट्रेनिंग कैंपों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. अब, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग वाली जगह में घुसने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन तय की गई 'मोबाइल पार्किंग' जगहों पर जमा करने होंगे. यह नियम सभी जगहों पर लागू होगा, राज्य मुख्यालय से लेकर हर जिला दफ्तर तक. इन ट्रेनिंग सेशन के दौरान परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले नियमों की तरह ही सख्त नियमों का पालन किया जाएगा। ज़िला-स्तर के ये ट्रेनिंग कैंप मई महीने में होने वाले हैं.

 

08:15 AM

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. सुबह 11:00 बजे वे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 'ग्रीन बिल्डिंग्स' पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे, जहां कार्बन फुटप्रिंट कम करने नई निर्माण तकनीकों और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद वे अपने आवास लौटेंगे और दोपहर 1:30 बजे, 'अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान' में अधिकारियों के साथ लगभग तीन घंटे तक चलने वाली एक बैठक करेंगे. वे शाम 4:25 बजे अपने आवास वापस लौटेंगे.

 

08:14 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है. शनिवार को मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 21 जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है. पिछले दो दिनों में 35 जिलों में मौसम प्रभावित हुआ है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. राज्य भर में अगले चार दिनों तक इसी तरह का मिला-जुला मौसम बने रहने की संभावना है.

 

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