MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 2 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित 'ग्रीन बिल्डिंग्स' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे. इस बीच आज 21 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और कई जगहों पर आंधी-तूफान की भी संभावना है. साथ ही विभिन्न निगमों और मंडलों में नियुक्तियां भी की गईं. एक दर्जन से अधिक पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की गई. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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