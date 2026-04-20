MP Breaking News LIVE: भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में BJP की आक्रोश रैली, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: BJP आज भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इस रैली में शामिल होंगे. साथ ही राज्य के मौसम में भी बदलाव देखने को मिले हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. चिलचिलाती गर्मी के बीच राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. दूसरी ओर BJP महिला आरक्षण के समर्थन में एक 'आक्रोश रैली' आयोजित कर रही है. यह पदयात्रा भोपाल में MBM कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर रोशनपुरा चौराहे तक जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस 'जन आक्रोश पदयात्रा' में शामिल होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज पूरे राज्य में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
इंदौर में लव जिहाद का मामला
इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ पहचान छिपाकर दोस्ती करने, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है. जब सच्चाई सामने आई, तो आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल किया और जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए मजबूर किया.
सिंगरौली बैंक डकैती के बाद पुलिस अलर्ट
सिंगरौली में हुई बैंक डकैती के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों पर विशेष नजर रखी जाएगी. पुलिस टीम बैंक शाखाओं में जाकर सीसीटीवी, इमरजेंसी अलार्म और फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच करेगी.
ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के 15-दिवसीय दौरे को पूरा करने के बाद खजुराहो हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर उन्होंने "भारत माता की जय" के उद्घोष के साथ अपनी मातृभूमि को नमन किया. ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान उन्होंने कई शहरों में सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार किया और सिडनी ओपेरा हाउस तथा न्यू साउथ वेल्स की संसद जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर संबोधन दिए. वहां के भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
उज्जैन को बड़ी सौगात
उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 करोड़ रुपये की लागत से बनी 2,100 मीटर लंबी एक आधुनिक सड़क का उद्घाटन किया. यह सड़क कोठी रोड कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर देवास रोड और विक्रम नगर तक जाती है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. सड़क को चौड़ा करने के अलावा इस प्रोजेक्ट में स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज सिस्टम, फुटपाथ और हरित विकास पर भी ध्यान दिया गया है. ये विकास कार्य आने वाले सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर किए गए हैं.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस
रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है. सभी जिलों में कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे. रायपुर में जिला कांग्रेस भवन में दोपहर 12:30 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसमें जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.
भोपाल में भाजपा की आक्रोश रैली
भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में भाजपा द्वारा जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे. इस रैली में लगभग 25 हजार महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है. यह पदयात्रा एमबीएम कॉलेज ग्राउंड से रोशनपुरा चौराहे तक निकाली जाएगी. नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को संसद में पारित न किए जाने के विरोध में यह आयोजन किया जा रहा है.