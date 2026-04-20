MP Breaking News LIVE: भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में BJP की आक्रोश रैली, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. चिलचिलाती गर्मी के बीच राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. दूसरी ओर BJP महिला आरक्षण के समर्थन में एक 'आक्रोश रैली' आयोजित कर रही है. यह पदयात्रा भोपाल में MBM कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर रोशनपुरा चौराहे तक जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस 'जन आक्रोश पदयात्रा' में शामिल होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज पूरे राज्य में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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