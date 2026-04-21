MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें

MP News Updates: 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर वहां के निवासियों पर बुरी तरह पड़ रहा है. भोपाल ने पिछले चार सालों में अपनी सबसे गर्म रात का अनुभव किया, जब पारा 27.8°C तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है. इस बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तमिलनाडु के एक दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं. वहां वे रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. उधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर के दौरे पर हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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