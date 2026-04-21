MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक चुनावी रैली में शामिल होंगे. इस बीच मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की तपिश बढ़ गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर वहां के निवासियों पर बुरी तरह पड़ रहा है. भोपाल ने पिछले चार सालों में अपनी सबसे गर्म रात का अनुभव किया, जब पारा 27.8°C तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है. इस बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तमिलनाडु के एक दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं. वहां वे रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. उधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर के दौरे पर हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
विदिशा में कुत्तों का आतंक
विदिशा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. पिछले 24 घंटों में लगभग एक दर्जन लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक दिवसीय चुनावी दौरे पर तमिलनाडु जा रहे हैं. वे कोयंबटूर के रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, वे दोपहर 1:00 बजे भोपाल से रवाना होंगे, रासीपुरम पहुंचेंगे और वहां एक बैठक करेंगे. इसके बाद शाम 4:30 बजे वे डॉ. एल. मुरुगन के समर्थन में अविनाशी में प्रचार करेंगे. शाम 6:15 बजे वे कोयंबटूर से भोपाल वापसी के लिए रवाना होंगे.
महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान
महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में सियासी संग्राम तेज हो गया है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है. आज 29 बड़े शहरों में पार्टी की महिला नेत्रियां और प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. भोपाल, पटना, अहमदाबाद, देहरादून, दिल्ली, जयपुर और जोधपुर सहित कई शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा.
एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप
मध्य प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. भोपाल में 4 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है. नर्मदापुरम में 28.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात रही, जबकि खजुराहो में दिन का तापमान 43 डिग्री दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने ग्वालियर, रतलाम और छतरपुर समेत 16 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है.