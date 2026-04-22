MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, महिला आरक्षण बिल को लेकर होगी चर्चा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए 'लू' (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आम जनता के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें गर्मी से बचाव के तरीके बताए गए हैं. इस बीच मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की एक बैठक होनी है. उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. साथ ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी चर्चा की जाएगी. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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