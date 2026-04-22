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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, महिला आरक्षण बिल को लेकर होगी चर्चा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की बैठक आज होनी है. इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. इस बीच पूरे राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:18 AM IST
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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, महिला आरक्षण बिल को लेकर होगी चर्चा, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए 'लू' (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आम जनता के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें गर्मी से बचाव के तरीके बताए गए हैं. इस बीच मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की एक बैठक होनी है. उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. साथ ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी चर्चा की जाएगी. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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22 April 2026
08:17 AM

एमपी में भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य स्तर से ऊपर बना हुआ है. मंगलवार को खजुराहो और नर्मदापुरम सबसे गर्म स्थान रहे, जहां तापमान 43°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने आज बुधवार को 10 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

 

08:14 AM

कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन
रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. सुबह 11 बजे अंबेडकर चौक में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा. कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों से जवाब मांगने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

08:12 AM

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक मंत्रालय में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जा सकती है. खासतौर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर विचार-विमर्श होने की संभावना है.

08:11 AM

पीथमपुर में भीषण आग
21 अप्रैल की देर रात धार जिले के एक औद्योगिक शहर पीथमपुर के सेक्टर-3 में स्थित एक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आग तेजी से बढ़कर एक विकराल रूप ले लिया, जिससे आस-पास के उद्योगों और रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया.

 

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