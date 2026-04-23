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MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर CM मोहन, सांदीपनि विद्यालय का करेंगे लोकार्पण, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज सागर के दौरे पर हैं, जहां वे संदीपनी स्कूल का उद्घाटन करेंगे. इस बीच पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की तीव्रता बढ़ गई है, और आज कई जिलों के लिए 'हीटवेव' (लू) का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:36 AM IST
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MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर CM मोहन, सांदीपनि विद्यालय का करेंगे लोकार्पण, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. भीषण गर्मी ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है. खजुराहो सबसे गर्म जगह के तौर पर सामने आया, जहां तापमान 43.4°C दर्ज किया गया. इसके चलते सागर जिले के स्कूलों में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. इस बीच CM मोहन यादव आज सागर के दौरे पर हैं, जहां वे संदीपनी स्कूल का लोकार्पण करेंगे. वे ₹63 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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23 April 2026
08:35 AM

छतरपुर में भीषण हादसा
छतरपुर के बक्सवाहा में छतरपुर-दमोह मार्ग पर बन रहे एक डिवाइडर के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों की मौत हो गई. एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

08:33 AM

जग्गी हत्याकांड मामले में आज सुनवाई
जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी का भविष्य आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो सकता है. जोगी ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर आज एक साथ सुनवाई होगी. एक याचिका CBI के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने से संबंधित है, जबकि दूसरी याचिका स्वयं सजा को चुनौती देती है. इस मामले ने कानूनी और राजनीतिक, दोनों ही हलकों में काफी चर्चा पैदा की है.

08:31 AM

सागर दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री आज भोपाल से सागर के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 11:20 बजे स्टेट हैंगर से रवाना होंगे और दोपहर 12:30 बजे नरयावली पहुंचेंगे. वहां वे संदीपनी स्कूल का उद्घाटन करेंगे और ₹63 करोड़ से अधिक की लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे. इसके बाद, मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के समापन के बाद, मुख्यमंत्री दोपहर 2:20 बजे सागर से भोपाल के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:25 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.

08:31 AM

एमपी में भीषण गर्मी
मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां खजुराहो 43.4°C के साथ सबसे गर्म रहा. नर्मदापुरम और नौगांव में भी तापमान 43°C के करीब पहुंच गया. ग्वालियर सहित 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर भी गर्मी से जूझ रहे हैं. रात का तापमान भी 27°C तक बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही। सागर में छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

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