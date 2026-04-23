MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर CM मोहन, सांदीपनि विद्यालय का करेंगे लोकार्पण, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. भीषण गर्मी ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है. खजुराहो सबसे गर्म जगह के तौर पर सामने आया, जहां तापमान 43.4°C दर्ज किया गया. इसके चलते सागर जिले के स्कूलों में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. इस बीच CM मोहन यादव आज सागर के दौरे पर हैं, जहां वे संदीपनी स्कूल का लोकार्पण करेंगे. वे ₹63 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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