MP Breaking News LIVE: एक दिन में तीन शहरों का दौरा करेंगे CM मोहन, भीषण गर्मी से लोग बेहाल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 23 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 22 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन के स्कूलों को बंद घोषित कर दिया गया है. हालांकि कल से शुरू होने वाले अगले तीन दिनों में बारिश का अनुमान है. उधर. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे भोपाल में मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर में वह भोपाल से कोटा (राजस्थान) के लिए रवाना होंगे, जहां वह एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दिन के आखिर में मुख्यमंत्री का शाम जबलपुर पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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