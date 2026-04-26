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MP Breaking News LIVE: एक दिन में तीन शहरों का दौरा करेंगे CM मोहन, भीषण गर्मी से लोग बेहाल, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है. वे भोपाल, कोटा और जबलपुर में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच पूरे प्रदेश में लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:01 AM IST
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MP Breaking News LIVE: एक दिन में तीन शहरों का दौरा करेंगे CM मोहन, भीषण गर्मी से लोग बेहाल, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates:  23 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 22 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन के स्कूलों को बंद घोषित कर दिया गया है. हालांकि कल से शुरू होने वाले अगले तीन दिनों में बारिश का अनुमान है.  उधर. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है. वे भोपाल में मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर में वह भोपाल से कोटा (राजस्थान) के लिए रवाना होंगे, जहां वह एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दिन के आखिर में मुख्यमंत्री का शाम जबलपुर पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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26 April 2026
09:00 AM

गर्मी के बीच कलेक्टर का बड़ा फैसला
उज्जैन में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 27 से 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे छोटे बच्चों को लू से राहत मिलेगी. वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी.

 

08:09 AM

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. वे सुबह 11 बजे भोपाल के VIP रोड स्थित चाय लीला में ‘मन की बात’ कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 12 बजे भोपाल से कोटा के लिए रवाना होंगे, जहां वे दोपहर 2 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. दिन के अंत में मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे और वहां भी निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

 

08:08 AM

एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी है.  आज 22 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. खजुराहो में सबसे ज्यादा 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि रतलाम, दतिया और धार में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा. ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

 

08:07 AM

MPPSC की राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आज राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है. राज्य के 54 जिलों में कुल 365 केंद्र बनाए गए हैं, जहां यह परीक्षा दो सत्रों (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक) में आयोजित की जाएगी.

 

08:07 AM

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी
रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है. 25 से 27 अप्रैल के बीच मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हीटवेव चलने का अनुमान है.

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