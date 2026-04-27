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MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, 13 जिलों में लू का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में इस समय अप्रैल महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. खजुराहो में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आज 13 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:23 AM IST
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MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, 13 जिलों में लू का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. जैसे-जैसे अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है, राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 13 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है. इस बीच आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है. सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी. पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के निधन का उल्लेख किया जाएगा. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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27 April 2026
08:20 AM

दमोह में पानी की किल्लत
झुलसा देने वाली गर्मी के बीच दमोह में पीने के पानी की किल्लत अब और भी गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते यहां के निवासी इस संकट से जूझ रहे हैं और दिन-रात पानी का इंतज़ाम करने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं. नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और अब पूरा इलाका एक अघोषित जल संकट का सामना कर रहा है.

 

08:17 AM

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आज
रायपुर नगर निगम की आम सभा आज सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी. इस बैठक के दौरान महिलाओं के अल्पकालिक सशक्तिकरण के संबंध में एक विशेष चर्चा होगी. इसके अलावा शहर के भीतर जन जागरूकता अभियान आयोजित करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. नगर निगम के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों से जुड़ी रणनीतियां तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकती है.

 

08:12 AM

13 जिलों में लू का अलर्ट
मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. खजुराहो में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कई अन्य शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया. इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कई सालों बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. जहां कुछ जिलों जैसे श्योपुर, रीवा और सिंगरौली में आंधी-और बारिश की संभावना है, वहीं ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी रहने की उम्मीद है.

 

08:11 AM

मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज
मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं, पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को श्रद्धांजलि देकर की जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महिला सशक्तिकरण से जुड़ा सरकारी संकल्प पेश करेंगे. सत्र का मुख्य केंद्र महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रहेगा.

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