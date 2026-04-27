MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, 13 जिलों में लू का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. जैसे-जैसे अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है, राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 13 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है. इस बीच आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है. सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी. पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के निधन का उल्लेख किया जाएगा. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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